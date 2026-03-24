नौसेना के अड्डे की रेकी करने वाले को पुलिस ने दबोचा, कई और नाम आए सामने
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का तीसरे मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी ने कर्नाटक में नौसेना के अड्डे की रेकी करने की बात कुबूली है।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का तीसरे मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी ने कर्नाटक में नौसेना के अड्डे की रेकी करने की बात कुबूली है। उसके अलावा कई और नाम भी सामने आए हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।
कौशांबी पुलिस इस मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां कर चुकी है। इनमें दो महिला और छह नाबालिग शामिल हैं। तीन में से दो मुख्य आरोपी बिजनौर का सुहेल और बिहार के मुजफ्फरपुर का नौशाद गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो तीसरे मुख्य आरोपी समीर को हिरासत में ले लिया है। वह पाकिस्तान में बैठा सरगना सरफराज उर्फ सरदार से सीधे जुड़ा था और सुहेल व नौशाद की तरह नेटवर्क को बढ़ाने और रेकी करने में जुटा था।
सूत्रों का कहना है कि नौशाद अली की रविवार को गिरफ्तारी के बाद समीर के बारे में पुलिस को पुख्ता सुराग मिले थे। सोमवार को पुलिस ने समीर को भी हिरासत में ले लिया। सूत्रों की मानें तो हिरासत में लिए समीर ने विभिन्न राज्यों में नौसेना और वायुसेना के ठिकानों की रेकी की बात स्वीकार की है। कर्नाटक में भारतीय नौसेना के प्रमुख अड्डे की रेकी कर चुका है। साथ ही समीर ने राजस्थान व असम में भी संवेदनशील ठिकानों की रेकी कर सरफराज उर्फ सरदार को वीडियो भेजे थे।
कई नाम सामने आए
समीर के हिरासत में आते ही गिरोह में कई और नाम भी सामने आए हैं। इनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सूत्रों की मानें तो करीब डेढ़ दर्जन लोगों से पुलिस की अलग-अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से इनके संपर्क और मोबाइल से साक्ष्य तलाश रही हैं। बताया जा रहा है कि समीर व उसके दो से तीन साथी भी जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं।
आरोपी को रिमांड पर भेजा
लखनऊ। आईएसआईएस से प्रभावित होकर देश में आतंकी साजिश रचने के आरोपी हारिस अली को पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पाण्डे ने आदेश दिया। पुलिस कस्टडी रिमांड अवधि 24 मार्च सुबह 10 बजे से 28 मार्च 2026 को शाम 06 बजे तक प्रभावी होगी।
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अदिति शर्मा
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