पुलिस-वकील विवाद : ACP के सपोर्ट में आवाज उठाने आज PHQ में जुट सकते हैं दिल्ली पुलिस कर्मी

दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी शाहदरा थाने में एक वकील पर कथित हमले को लेकर वकीलों के साथ हुए विवाद के बाद एक एसीपी समेत दो अधिकारियों के ट्रांसफर के विरोध में आज पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।

दिल्ली के शाहदरा थाने में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर से उपजा असंतोष अब दिल्ली पुलिस के भीतर गहरा गया है। ट्रांसफरों से नाराज पुलिस कर्मियों के सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) पहुंचने की योजना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कवायद तेज कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) और यूनिट प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को मुख्यालय पहुंचने से रोकें।

एसीपी का वीडियो वायरल, मिला समर्थन गांधी नगर के तत्कालीन एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर पुलिस कर्मियों से अपील की कि वे सोमवार सुबह 8 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के समक्ष अपना पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि जो कर्मी ड्यूटी या अन्य व्यस्तताओं के कारण उपस्थित नहीं हो सकते, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई पुलिस कर्मियों ने इसे शेयर कर समर्थन जताया है।

शाहदरा थाने में हुए विवाद के बाद वकीलों ने दिल्ली की सभी अदालतों में हड़ताल कर दी थी। इसके बाद प्रशासन ने शाहदरा थाने के एसएचओ और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का तबादला कर दिया। अधिकारियों के तबादले से पुलिस कर्मियों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी फैल गई । उन्होंने कमिश्नर से गुहार लगाने की रणनीति बनाई। इसे लेकर प्रशासन भी नजर रखे हुए है।

दिल्ली पुलिस महासंघ ने बनाई दूरी इस बीच, दिल्ली पुलिस महासंघ की एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने मुख्यालय घेराव की इस कवायद से खुद को अलग कर लिया है। महासंघ का कहना है कि वे इस तरह के किसी कदम का समर्थन नहीं करते और मामले को वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के जरिये ही सुलझाया जाना चाहिए।

2019 में भी आमने-सामने आ गए थे गौरतलब है कि 2 नवंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट में पार्किंग विवाद के बाद पुलिस और वकील आमने-सामने आ गए थे। उस दौरान लॉकअप में हंगामे और गोलीबारी के बाद विभिन्न जिला अदालतों में पुलिस कर्मियों पर हमले हुए थे। इसके विरोध में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों ने धरना दिया था।