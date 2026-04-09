आईएमटी मानेसर में हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कइयों के सिर फूटे; भारी बवाल

आईएमटी मानेसर में हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कइयों के सिर फूटे; भारी बवाल
आईएमटी मानेसर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा निजी कंपनियों के कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मानेसर में धारा 163 लागू होने के बाद कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया तो उनके बीच नोकझोंक शुरू हो गई।
आईएमटी मानेसर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा निजी कंपनियों के कर्मचारियों पर आज वीरवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मानेसर में धारा 163 लागू होने के बाद कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे। कर्मचारियों को फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठा होने और और उन्हें किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन
से रोका जा रहा था। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया तो नोकझोंक हुई। धक्का-मुक्की कर पुलिसकर्मियों का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया इसके बाद पुलिस की टीमें कर्मचारियों को खदेड़ने लगी और लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद मौके पर बवाल मच गया और कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। कइयों के तो सिर तक फूट गए। 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी कल से हड़ताल पर थे। हड़ताली कर्मचारियों में महिलाएं भी शामिल थी। मौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
कई साल से सैलरी नहीं बढ़ी
करीब दस हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग को लेकर अपनी-अपनी कंपनी गेट के बाहर हड़ताल पर बैठ गए थे। धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद कुछ जगहों पर छोटे-छोटे समूह बनते देखे गए। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई साल से उनकी सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आठ-आठ घंटे के मात्र 12 हजार रुपए दिए जाते है, उसमें भी नियम बताकर कई कटौतियां कर ली जाती हैं।
…तो आंदोलन और तेज होगा
कर्मचारियों ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान, सुरक्षा और स्थायीकरण जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं। यह उनकी हक की लड़ाई है, प्रबंधन और उनके बीच का मामला है। पुलिस को बीच में नहीं आना चाहिए। कर्मचारी नेता ने कहा कि प्रबंधन हमारी बात नहीं सुन रहा और पुलिस हमें दबाने की कोशिश कर रही है। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।
वेतन में लगभग 35 प्रतिशत बढ़ोतरी
डीसी अजय कुमार ने बुधवार देर शाम बयान जारी कर कहा कि सरकार ने न्यूनतम वेतन की दरों में वृद्धि की है। यह एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। अकुशल श्रमिकों का वेतन 11275 से बढ़ कर 15220, अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12430 से बढ़ कर 16780 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 13704 से बढ़ कर 18500 रुपए किया गया है। उच्च कुशल का वेतन 14389 से बढ़ कर 19425 रुपए हो जाएगा। यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत है।
इनपुट पर धारा 163 लगाई: डीसी
डीसी अजय कुमार के मुताबिक पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर धारा 163 लगाई गई है। पुलिस ने इनपुट में मानेसर आईएमटी क्षेत्र में संभावित प्रदर्शन एवं विरोध मार्च के चलते शांति व्यवस्था भंग होने, यातायात बाधित होने तथा आमजन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई थी। ये आदेश शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। कोई व्यक्ति इन छूटों का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हड़ताल लंबी चली तो उत्पादन बंद होने का डर
वहीं, दो दिन से कई कंपनियों में चल रही हड़ताल अब लाठीचार्ज के बाद और आगे बढ़ सकती है। यह आंदोलन अन्य फैक्ट्रियों में फैल सकता है, जिसका सीधा असर ऑटोमोबाइल्स सेक्टर की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। इससे मानेसर के पूरे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं, हड़ताल को लेकर किसी भी कंपनी प्रबंधनों की ओर से अब तक कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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