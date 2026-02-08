जनकपुरी सीट से प्रत्याशी रहे AAP नेता के खिलाफ होगी पुलिस जांच, मंत्री सूद की याचिका पर कोर्ट का आदेश
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी और दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार पर आरोप लगाते हुए यह केस दायर किया है।
दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मंत्री आशीष सूद के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश सूद की उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवीण ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर सूद व उनके परिवार के खिलाफ झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरजोत सिंह औजला की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति ऐसी है, जिनकी प्रभावी जांच बिना पुलिस की मदद के संभव नहीं है।
कोर्ट ने कहा- लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा असर
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में संदेशों की उत्पत्ति की पहचान, डिजिटल कंटेंट का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच, सामग्री के प्रसार का पता लगाना और आरोपी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका तय करना आवश्यक है, जो केवल पुलिस जांच के जरिए ही हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान गलत सूचना और झूठे प्रचार के प्रसार से जुड़ी है, जिसका सीधा असर चुनावी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है।
21 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश
मामले में पुलिस द्वारा अदालत में एक कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकर रिपोर्ट) दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रारंभिक जांच में भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 के तहत चुनाव से संबंधित झूठा बयान देने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जो गैर-संज्ञेय अपराध है। इसके बावजूद अदालत ने मंत्री आशीष सूद की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस को निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित जांच के निर्देश दिए। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वह मामले की जांच कर 21 अप्रैल 2026 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी और दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार पर आरोप लगाते हुए यह केस दायर किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।