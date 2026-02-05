दिल्ली में गायब होने वाली अफवाहों से डरे नहीं, पुलिस ने बताया- केस बढ़े नहीं, घटे हैं
पुलिस ने कहा, हम अफवाह फैलाने वालों को आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके अनावश्यक भय फैलाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी देते हैं। प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए सर्वोपरि है।
दिल्ली में नए साल की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में बच्चों व आम लोगों की गुमशुदगी के मामले में अचानकर बढ़ोतरी होने को लेकर पुलिस ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि इन खबरों से लोगों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों के आंकड़ों में वृद्धि की ऐसी खबरों को कोरी अफवाह बताया है और ऐसी खबरों को फैला रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इस बारे में गुरुवार को पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए लोगों से ऐसी अफवाहों का शिकार ना होने की अपील की, साथ ही बताया कि बीते सालों की तुलना में गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि हर बच्चे की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए सर्वोपरि है और जो संख्या बताई जा रही है उनमें सच्चाई नहीं है।
इस बारे में एक बयान जारी करते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे लापता बच्चों के मामलों में अचानक वृद्धि की अफवाहों का शिकार न हों। ऐसे दावों का खंडन करते हुए, हम अफवाह फैलाने वालों को आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके अनावश्यक भय फैलाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी देते हैं। प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए सर्वोपरि है। दिल्ली पुलिस 24x7 सेवा देने और लापता/अपहृत बच्चों का पता लगाने तथा उन्हें उनके परिवार के सदस्यों के साथ शीघ्रता से मिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है।'
उधर दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त व जन संपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि गुमशुदगी, विशेषकर बच्चों के लापता होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस त्वरित जांच व कार्रवाई के साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।'
त्यागी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, ‘दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है।’ साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने या अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है।'
आगे उन्होंने कहा, 'हम आपसे यह अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित मामलों का रजिस्ट्रेशन और तुरंत जांच की जाए। सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिजनों से मिलवाया जाए।' अंत में उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
बता दें कि इससे पहले खबरें आई थीं कि इस साल एक से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोग लापता हुए हैं, यानी प्रतिदिन औसतन 54 लोग लापता हुए। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां तथा 298 पुरुष थे। लापता लोगों में से 191 नाबालिग और 616 वयस्क थे।
पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में बीते वर्षों की इसी अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की संख्या में कमी देखी गई। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में पिछले सालों के दौरान जनवरी माह में लापता हुए लोगों की कुल संख्या नहीं बताई।
पुलिस की तरफ से इस बारे में जारी बयान में कहा गया, 'गुमशुदगी के सभी मामलों में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाता है। गुमशुदा व्यक्ति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास शुरू किए जाते हैं, और बच्चों से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।' (एजेंसी इनपुट के साथ)
