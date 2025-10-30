27 दिन के अगवा नवजात को पुलिस ने ढूंढ निकाला, कपल ने करवाई थी वारदात; पूछताछ में बताई वजह

संक्षेप: बच्चे की खोज के लिए पुलिस की कई टीमों ने जांच शुरू की। इस दौरान, पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और पाया कि सुबह करीब पांच बजे दो लोग एक स्कूटर पर बच्ची के साथ जा रहे थे। बाद में पता चला कि वह गाड़ी भी चोरी की थी।

दिल्ली की तिलक नगर थाना पुलिस ने 27 दिन के नवजात के अपहरण के मामले में एक निःसंतान दंपति, एक घरेलू सहायिका और दो नाबालिगों को धर दबोचा है। आरोपियों की पहचान 40 वर्षीय घरेलू सहायिका माया, उसके पड़ोसी दंपति शुभकरण (36 साल) और संयोगिता (27 साल) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से अपहृत शिशु को भी सकुशल बरामद करते हुए, उसके परिजनों को सौंप दिया। नवजात शिशु को 8 अक्तूबर को पश्चिमी दिल्ली के पैसिफिक मॉल के पास चुराया गया था। इस बारे में बच्चे की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुभाष नगर के पास तड़के उसके नवजात शिशु को अगवा कर लिया गया है।

आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि शुभकरण और संयोगिता की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने माया की मदद से शिशु के अपहरण की साजिश रची। माया ने एक नाबालिग आरोपी को 20 हजार रुपए देकर सुभाष नगर में सड़क किनारे रहने वाले दम्पत्ति के बच्चे को चुराने को कहा और उसने उस बच्चे को लाकर माया को सौंप दिया, जिसने आगे उसी बच्चे को आरोपी निःसंतान दंपति को सौंप दिया।

पुलिस उपायुक्त डीएस भास्कर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तिलक नगर थाना पुलिस को एक नवजात के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में पुलिस ने देखा कि सुबह करीब पांच बजे स्कूटी सवार दो लोगों ने नवजात को मौके से उठाया था। इस दौरान सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे।

इसके बाद पुलिस टीम ने स्कूटी के आने व जाने के रूट पर लगे करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान पुलिस को स्कूटी का नंबर मिल गया। स्कूटी नारायणा इलाके से चोरी गई थी। आगे पुलिस को पता चला कि स्कूटी चोरी के मामले में एक आरोपी विकास पहले से ही जेल में था। उसने पुलिस को बताया कि स्कूटी उसने आगे अनिल को दी थी और अनिल ने वह स्कूटी एक नाबालिग को दे दी थी।

इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद उसने नवजात को चुराने की बात मान ली। उसके खुलासे के बाद पुलिस ने माया, शुभकरण और संयोगिता को उनके घरों से दबोच लिया। साथ ही शिशु को भी सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया।