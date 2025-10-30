Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPolice found 27 day old newborn who was kidnapped, couple orchestrated crime, revealed reason
27 दिन के अगवा नवजात को पुलिस ने ढूंढ निकाला, कपल ने करवाई थी वारदात; पूछताछ में बताई वजह

27 दिन के अगवा नवजात को पुलिस ने ढूंढ निकाला, कपल ने करवाई थी वारदात; पूछताछ में बताई वजह

संक्षेप: बच्चे की खोज के लिए पुलिस की कई टीमों ने जांच शुरू की। इस दौरान, पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और पाया कि सुबह करीब पांच बजे दो लोग एक स्कूटर पर बच्ची के साथ जा रहे थे। बाद में पता चला कि वह गाड़ी भी चोरी की थी।

Thu, 30 Oct 2025 08:12 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की तिलक नगर थाना पुलिस ने 27 दिन के नवजात के अपहरण के मामले में एक निःसंतान दंपति, एक घरेलू सहायिका और दो नाबालिगों को धर दबोचा है। आरोपियों की पहचान 40 वर्षीय घरेलू सहायिका माया, उसके पड़ोसी दंपति शुभकरण (36 साल) और संयोगिता (27 साल) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से अपहृत शिशु को भी सकुशल बरामद करते हुए, उसके परिजनों को सौंप दिया। नवजात शिशु को 8 अक्तूबर को पश्चिमी दिल्ली के पैसिफिक मॉल के पास चुराया गया था। इस बारे में बच्चे की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुभाष नगर के पास तड़के उसके नवजात शिशु को अगवा कर लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि शुभकरण और संयोगिता की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने माया की मदद से शिशु के अपहरण की साजिश रची। माया ने एक नाबालिग आरोपी को 20 हजार रुपए देकर सुभाष नगर में सड़क किनारे रहने वाले दम्पत्ति के बच्चे को चुराने को कहा और उसने उस बच्चे को लाकर माया को सौंप दिया, जिसने आगे उसी बच्चे को आरोपी निःसंतान दंपति को सौंप दिया।

पुलिस उपायुक्त डीएस भास्कर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तिलक नगर थाना पुलिस को एक नवजात के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में पुलिस ने देखा कि सुबह करीब पांच बजे स्कूटी सवार दो लोगों ने नवजात को मौके से उठाया था। इस दौरान सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे।

इसके बाद पुलिस टीम ने स्कूटी के आने व जाने के रूट पर लगे करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान पुलिस को स्कूटी का नंबर मिल गया। स्कूटी नारायणा इलाके से चोरी गई थी। आगे पुलिस को पता चला कि स्कूटी चोरी के मामले में एक आरोपी विकास पहले से ही जेल में था। उसने पुलिस को बताया कि स्कूटी उसने आगे अनिल को दी थी और अनिल ने वह स्कूटी एक नाबालिग को दे दी थी।

इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद उसने नवजात को चुराने की बात मान ली। उसके खुलासे के बाद पुलिस ने माया, शुभकरण और संयोगिता को उनके घरों से दबोच लिया। साथ ही शिशु को भी सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया।

अपहरण के लिए दिए थे 20 हजार रुपए

बच्चे की चोरी की आरोपी माया ने पुलिस को बताया कि उसने पैसिफिक मॉल के पास सड़क किनारे एक नवजात शिशु के साथ रह रही एक महिला को देखकर कथित तौर पर उस दंपति के साथ मिलकर बच्चे के अपहरण की साजिश रची। इसके बाद माया ने 20 हजार रुपए का लालच देकर एक किशोर को नवजात के अपहरण के लिए राजी कर लिया। किशोर ने अपने एक अन्य किशोर साथी के साथ मिलकर सुबह करीब पांच बजे चोरी की स्कूटी से बच्चे को उठाया और माया को सौंप दिया। माया ने शिशु को दंपति के हवाले कर दिया। संयोगिता को पिछले कई वर्षों से बच्चे नहीं थे। बच्चे की चाह में उसने बच्चा चुराकर लाने के लिए कहा था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।