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गुरुग्राम में हिस्ट्रीशीटर 'सरकार' के महल पर चला बुलडोजर, करोड़ों की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिलाई

Apr 29, 2026 09:13 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम, हरियाणा
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पुलिस ने बताया कि 'अपराध व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गुरुग्राम पुलिस ने जमीन माफिया और आदतन अपराधियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा।'

गुरुग्राम में हिस्ट्रीशीटर 'सरकार' के महल पर चला बुलडोजर, करोड़ों की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिलाई

हरियाणा सरकार की अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत गुरुग्राम पुलिस ने बुधवार को शहर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी रविंद्र उर्फ सरकार द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बने दो मंजिला मकान को बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। यह कार्रवाई फर्रुखनगर इलाके के ताज नगर गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी से मुक्त कराई गई संपत्ति का बाजार मूल्य करोड़ों रुपए है।

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार रविंद्र एक दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे 15 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर बना रखा था दो मंजिला मकान

पुलिस जांच में सामने आया कि शातिर अपराधी रविंद्र ने लगभग 350 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और यहां पर उसने सात कमरों वाला दो मंजिला मकान अवैध रूप से बना भी लिया था। इतना ही नहीं इस अवैध इमारत को किराए पर चढ़ाकर वह इससे अवैध कमाई भी कर रहा था।

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भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'यह कार्रवाई फर्रुखनगर क्राइम ब्रांच ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर की। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अवैध निर्माण को पुलिस की कड़ी निगरानी में हटाया गया और कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी गई।'

पुलिस ने बताया कि 'अपराध व अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गुरुग्राम पुलिस ने जमीन माफिया और आदतन अपराधियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा।'

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गुरुग्राम में अतिक्रमण कार्रवाई पर रोक से HC का इनकार

इससे पहले सोमवार को एक अन्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम में आवासीय भूखंडों के सामने किए गए अतिक्रमण और अन्य निर्माणों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिकारी कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि जहां तक नगर निगम के नियमों का सवाल है, उनको चुनौती नहीं दी गई है। यह न्यायालय उन्हें नहीं रोक सकता। सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। चलने के लिए जगह की भारी कमी के कारण लोग अब ऐसी कॉलोनियों को छोड़ रहे हैं।

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इससे पहले सोमवार को यही मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्देश दिया था।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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