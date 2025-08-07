Police constable died in accidental firing in Yamunanagar of Haryana गुरुग्राम में अपनी ही पिस्टल से चली गोली से कांस्टेबल की मौत, गेट पर गिरा तो अचानक चल गई रिवॉल्वर, Ncr Hindi News - Hindustan
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों चचेरे भाइयों को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतक कांस्टेबल नूंह में एक जज के गनमैन के तौर पर तैनात था।

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्रामThu, 7 Aug 2025 11:25 PM
गुरुग्राम में गुरुवार को सामने आई एक हैरान करने वाली दुर्घटना में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत अपनी ही सर्विस पिस्टल से चली गोली लगने से हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कांस्टेबल अपने उस रिश्तेदार को देखने के लिए जा रहा था, जिसके सीने में दर्द हो रहा था। इस बारे में गुरुवार को पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बुधवार की रात को जिले के लंगड़ा गांव में हुई, जब कांस्टेबल शक्ति सिंह (30 वर्ष) अपने घर पर सर्विस पिस्टल साफ कर रहे थे।

तभी उन्हें खबर मिली कि उनके चचेरे भाई नवीन को अचानक सीने में दर्द उठा है, जिसके बाद शक्ति सिंह उसके घर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकले और भागकर उसके पास जाने लगे, हालांकि इसी बीच गेट पर गिर गए। इसी दौरान गलती से उनकी पिस्टल से गोली चल गई, जो उनके सिर में जाकर लगी। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों चचेरे भाइयों को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतक कांस्टेबल नूंह में एक जज के गनमैन के तौर पर तैनात था। जबकि एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमने शव को कब्जे में ले लिया है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है।'