गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती थी, सनकी आशिक ने पुलिस कमिश्नर को दे दी बम से उड़ाने की धमकी

संक्षेप: दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक पुलिस कमिश्नरों को बम धमाकों की धमकी देने वाले 22 वर्षीय वेब डेवलपर अभय कुमार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने साकेत से गिरफ्तार किया है।

दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक पुलिस कमिश्नर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि धमकी देने वाला 22 साल का वेब डेवलपर है। उसने कमिश्नर को सिर्फ इसलिए धमकी दी क्यों कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही थी।

पहले शिकार बना निर्दोष मोहित गुरुग्राम के सेक्टर-37 में रहने वाले मोहित कुमार को 19 नवंबर से अजीब परेशानी शुरू हुई। उसके नाम और मोबाइल नंबर से मिलते-जुलते दर्जनों फेक ईमेल आईडी बन गए। फिर उसके नाम से धमकी भरे मेल जाने लगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर और राजस्थान की कई ब्रांच को बम ब्लास्ट और आतंकी हमले की धमकियां मिलीं। सभी मेल मोहित के नाम से थे। पुलिस जब मोहित को पकड़ने पहुंची तो वह हैरान रह गया। उसने बताया कि उसे खुद अंतरराष्ट्रीय नंबरों से स्पैम कॉल्स और रैंडम QR कोड आ रहे हैं।

असली आरोपी निकला रांची का अभय कुमार जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मोहित जिस लड़की से बात करता था, उसका पुराना दोस्त अभय कुमार उसे पहले ही धमकाता था और उससे दूर रहने की बात करता था। अभय ने ठान लिया कि मोहित को पूरी तरह तबाह कर देगा।

कैसे रचा खतरनाक प्लान? आरोपी ने मोहित के नाम से मिलते-जुलते कई फेक जीमेल अकाउंट बनाए। VPN और स्पूफिंग टूल्स से अपना आईपी और लोकेशन छिपाया। इसके बाद बैन आतंकी संगठन का नाम लेकर पुलिस कमिश्नरों को धमकी भरे मेल भेजे। बेंगलुरु में कई जगहों पर बम ब्लास्ट करने और पैसे मांगने की धमकी दी। राजस्थान पुलिस के PCR वॉट्सऐप पर भी वर्चुअल विदेशी नंबर से मैसेज भेजा। इतना ही नहीं उसने मोहित के नाम से रेप और हत्या की फर्जी साइबर शिकायतें तक दर्ज करवा दीं।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दबोचा तकनीकी जांच के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने साकेत के सैदुलजाब इलाके से अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रांची का रहने वाला 22 साल का अभय थर्ड ईयर BCA का छात्र है और फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पर काम करता है। पूछताछ में उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। पुलिस ने उसका मोबाइल बरामद किया है, जिसमें से ज्यादातर डेटा डिलीट किया गया था। फोरेंसिक टीम अब डेटा रिकवर कर रही है।