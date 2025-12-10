Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newspolice commissioner bomb threat web developer arrested reason girlfriend
गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती थी, सनकी आशिक ने पुलिस कमिश्नर को दे दी बम से उड़ाने की धमकी

गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती थी, सनकी आशिक ने पुलिस कमिश्नर को दे दी बम से उड़ाने की धमकी

संक्षेप:

दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक पुलिस कमिश्नरों को बम धमाकों की धमकी देने वाले 22 वर्षीय वेब डेवलपर अभय कुमार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने साकेत से गिरफ्तार किया है।

Dec 10, 2025 01:58 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक पुलिस कमिश्नर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि धमकी देने वाला 22 साल का वेब डेवलपर है। उसने कमिश्नर को सिर्फ इसलिए धमकी दी क्यों कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही थी।

पहले शिकार बना निर्दोष मोहित

गुरुग्राम के सेक्टर-37 में रहने वाले मोहित कुमार को 19 नवंबर से अजीब परेशानी शुरू हुई। उसके नाम और मोबाइल नंबर से मिलते-जुलते दर्जनों फेक ईमेल आईडी बन गए। फिर उसके नाम से धमकी भरे मेल जाने लगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर और राजस्थान की कई ब्रांच को बम ब्लास्ट और आतंकी हमले की धमकियां मिलीं। सभी मेल मोहित के नाम से थे। पुलिस जब मोहित को पकड़ने पहुंची तो वह हैरान रह गया। उसने बताया कि उसे खुद अंतरराष्ट्रीय नंबरों से स्पैम कॉल्स और रैंडम QR कोड आ रहे हैं।

असली आरोपी निकला रांची का अभय कुमार

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मोहित जिस लड़की से बात करता था, उसका पुराना दोस्त अभय कुमार उसे पहले ही धमकाता था और उससे दूर रहने की बात करता था। अभय ने ठान लिया कि मोहित को पूरी तरह तबाह कर देगा।

कैसे रचा खतरनाक प्लान?

आरोपी ने मोहित के नाम से मिलते-जुलते कई फेक जीमेल अकाउंट बनाए। VPN और स्पूफिंग टूल्स से अपना आईपी और लोकेशन छिपाया। इसके बाद बैन आतंकी संगठन का नाम लेकर पुलिस कमिश्नरों को धमकी भरे मेल भेजे। बेंगलुरु में कई जगहों पर बम ब्लास्ट करने और पैसे मांगने की धमकी दी। राजस्थान पुलिस के PCR वॉट्सऐप पर भी वर्चुअल विदेशी नंबर से मैसेज भेजा। इतना ही नहीं उसने मोहित के नाम से रेप और हत्या की फर्जी साइबर शिकायतें तक दर्ज करवा दीं।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दबोचा

तकनीकी जांच के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने साकेत के सैदुलजाब इलाके से अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रांची का रहने वाला 22 साल का अभय थर्ड ईयर BCA का छात्र है और फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पर काम करता है। पूछताछ में उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। पुलिस ने उसका मोबाइल बरामद किया है, जिसमें से ज्यादातर डेटा डिलीट किया गया था। फोरेंसिक टीम अब डेटा रिकवर कर रही है।

पुलिस ने साफ कर दिया कि मोहित का इन धमकियों से कोई लेना-देना नहीं है। वह खुद एक साजिश का शिकार था। वहीं अभय कुमार अब जेल में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
