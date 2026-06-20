पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है; जंतर-मंतर पर डटे अभिजीत दीपके का दावा; भारी पुलिस बल तैनात
अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न हीं दे देते, वह जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पर शांतिपूर्व प्रदर्शन के लिए जुटी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब प्रोटेस्ट खत्म करने से इनकार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, वह जंतर-मंतर से नहीं जाएंगे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन के लिए अनुमति बढ़ाने की मांग भी की थी लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। पुलिस ने शाम पांच बजे तक प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा ना होने पर अब मौके पर भारी पुलिसबल तैनात कर दी गई है। इस बीच अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन जारी रखने की अपील करते हुए दावा किया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है।
तय समयसीमा के बावजूद प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर डटा देख पुलिसकर्मियों ने सीटी बजाकर ऐक्शन शुरू कर दिया है। अर्ध सैनिक बल और दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल के अंदर पहुंच गई है और मंच का घेराव कर लिया है। इस बीच अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। उन्होंने सभी राज्यों के युवाओं से अपील की है कि वह जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा, मैं अभी जंतर-मंतर पर हूं। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपने-अपने राज्यों में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ये लोग हमें थोड़ी देर में यहां से उठा लेंगे, इसलिए मेरी अपील है कि इस प्रदर्शन को अब आप शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाइए और जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए।
धरना स्थल से हटाए जा रहे छात्र
ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों को धरना स्थल से हटाना शुरू कर दिया है और अभी तक किसी भी तरह का बल प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया गया है। इससे पहले अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब वह जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस की लाठी खानी पड़ी तो सबसे पहले वह ही खाएंगे और अगर गिरफ्तार होना पड़ा तो सबसे पहले वह ही गिरफ्तार होंगे। उन्होंने नीट पेपर लीक के चलते जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारवालों के लिए एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की भी मांग की है।
अभिजी दीपके ने कहा, मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि देशभर से युवा यहां आए हैं। वे न्याय मिलने तक यहीं बैठे रहना चाहते हैं। मैं दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन के लिए अनुमति बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने आगे कहा, बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
प्रदर्शन से पहले भारी पुलिसबल तैनात
इससे पहले दिन में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और कथित तौर पर पारदर्शी परीक्षाएं सुनिश्चित करने और छात्रों हितों की रक्षा करने में विफलताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगते हुए पोस्टर दिखाए।अभिजीत दीपके के आह्वान पर समर्थक थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी थाली और चम्मच बजाते रहे।
प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे भी लगाए और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही की अपनी मांग दोहराई। दीपके के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने पर भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान चाहते हैं।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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