दिल्ली में नामी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बनाने वाले गिरोह का खुलाया, टूथपेस्ट समेत यह सब सामान मिला

दिल्ली के कई इलाकों में जारी इस गोरखधंधे और नकली सामान बनाने वाले मुख्य आरोपी की पहचान ओणम जैन और सुरेंद्र बंसल के रूप में हुई है। उनका कहना है कि बीते 3 साल से वह इस गोरखधंधे को कर रहे थे।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 07:54 PM
दिल्ली पुलिस ने शहर में बड़ी-बड़ी कंपनियों के नकली उत्पाद बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस ने शहर के कई इलाकों में छापा मारा और लगभग 30 लाख रुपए की कीमत के विभिन्न कंपनियों के नकली टूथपेस्ट, नकली सिगरेट और नकली ईनो बरामद किए। नकली सामान बनाने वाले मुख्य आरोपी की पहचान ओणम जैन और सुरेंद्र बंसल के रूप में हुई है। उनका कहना है कि बीते 3 साल से वह इस गोरखधंधे को कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई को उसने प्रभावित कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिली शिकायत के बाद अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने रोहिणी, बवाना और माजरी-कराला सहित कई जगहों पर छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में नकली उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी जब्त की। पुलिस ने बताया कि छापेमारी की शुरुआत 6 अगस्त को तब हुई थी जब टीम ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए दो जगहों पर रोहिणी के विजय विहार फेज-1 और कश्मीरी गेट के पास केला घाट मार्ग पर छापा मारा था और नकली ईनो, सेंसोडाइन टूथपेस्ट और गोल्ड फ्लेक सिगरेट का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया था।

इस बारे में जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि, '6 अगस्त को पहली छापेमारी के के बाद 10 अगस्त को हमने माजरी-कराला गांव और 11 अगस्त को बवाना के सेक्टर-3 में छापेमारी की। इस दौरान नकली सामान बनाने वाली दो और अवैध फैक्ट्रियों को ध्वस्त करते हुए इस काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, उपकरण और नकली स्टॉक को जब्त किया गया।'

पुलिस ने बताया कि इस गोरखधंधे को चलाने वाले मुख्य आरोपी की पहचान गाजियाबाद निवासी ओणम जैन (28) के रूप में हुई है, जो कि नकली सामानों का मुख्य आपूर्तिकर्ता था। साथ ही पुलिस ने समयपुर बादली निवासी सुरेंद्र बंसल को भी गिरफ्तार किया है, जो कि बीकॉम तक पढ़ा है, और इस काम में ओनम का मुख्य सहयोगी थी।

इसके अलावा पुलिस ने बवाना में नकली सामान की फैक्ट्री चलाने वाले शिवा, नकली सामान खरीदने वाले जयपुर के मनोज कुमार गुप्ता (42), नकली ईनो और गोल्ड फ्लेक सिगरेट के सप्लायर रोहिणी निवासी दीपक उर्फ ​​दीपू (38) और नकली सिगरेट को खरीदने वाले कैलाश नगर निवासी मनीष जैन (45) को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा जब्त किए गए नकली सामान में ईनो के 1.07 लाख से ज्यादा स्टिकर, 360 खाली कार्डबोर्ड बॉक्स, 1,456 पैकेट और दो फिलिंग मशीनें, 4,552 टूथपेस्ट ट्यूब, 2,200 बोतल के ढक्कन, 120 मास्टर पैकिंग बॉक्स और नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट के 2,550 कार्टन शामिल हैं।

पुलिस पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ओणम जैन ने करीब तीन साल पहले यानी सन् 2022 से इस रैकेट में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और नकली सामान की इस व्यापक सप्लाई चेन और स्रोतों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।