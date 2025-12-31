Hindustan Hindi News
सावधान! आपके किचन तक पहुंच रहा नकली घी-नमक? दिल्ली में बड़े रैकेट का पर्दाफाश, 4 अरेस्ट

Dec 31, 2025 06:06 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में नकली घरेलू सामान और फूड प्रोडक्ट की बड़े पैमाने पर तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में फेमस ब्रांडों के नकली FMCG प्रोडक्ट जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह नकली घी, पाचन वाला पाउडर, मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट, हेयर रिमूवल क्रीम और आयोडाइज्ड नमक जैसे सामान बाजार में खपा रहा था। खाद्द विशेषज्ञों ने बताया है कि इससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

नकली प्रोडक्ट को लेते रंगे हाथ पकड़े गए

क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया- गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन कुमार (38), रजत सिंगल (38), सुरेंद्र गुर्जर (45) और मुजाहिद (38) के रूप में हुई है। ये सभी पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में नकली प्रोडक्ट की खेप लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थ। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेट्रो पिलर नंबर 680 के पास बड़ी मात्रा में नकली सामान की डिलीवरी की जा रही है, जिसके बाद टीम ने 29 दिसंबर को वहां निगरानी शुरू की।

घी, नमक, पाचन पाउडर समेत क्या बरामद हुआ?

दोपहर करीब 2 बजे पुलिस ने संदिग्ध वाहनों को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को 1100 लीटर से ज्यादा नकली घी, 8640 पाउच पाचन पाउडर, 1200 मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट, 1152 कॉस्मेटिक आइटम और करीब 3000 किलो नकली आयोडाइज्ड नमक बरामद हुआ। जब्त किए गए सामान के सैंपल संबंधित कंपनियों को जांच के लिए भेजे गए, जिन्होंने पुष्टि की कि ये सभी उत्पाद नकली हैं।

कहां चल रही थी नकली प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री?

पूछताछ में मुख्य आरोपी नितिन कुमार ने खुलासा किया कि कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी बनाने की एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारकर नकली घी, पैकिंग और सीलिंग मशीनें, जाली रैपर और अन्य कच्चा माल बरामद किया। मौके पर कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिले। इसके अलावा निलोठी एक्सटेंशन और निहाल विहार में भी छापेमारी की गई, जहां नकली आयोडाइज्ड नमक को स्टोर और री-पैक किया जा रहा था। यहां से करीब 2,000 किलो नकली नमक और पैकिंग से जुड़ी मशीनें जब्त की गईं।

नोट- खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

