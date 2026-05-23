Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने किया भंडाफोड़; महिला समेत 3 गिरफ्तार

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

गाजियाबाद के शास्त्रीनगर ई-ब्लॉक में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए कविनगर पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गाजियाबाद में किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने किया भंडाफोड़; महिला समेत 3 गिरफ्तार

गाजियाबाद के शास्त्रीनगर ई-ब्लॉक में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए कविनगर पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, मौके पर मिली तीन अन्य महिलाओं को पीड़ित मानते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मौके से दो मोबाइल फोन, 21 हजार रुपए और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि शास्त्रीनगर ई-ब्लॉक में महिलाओं को बहला-फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना पर कविनगर पुलिस, मिशन शक्ति टीम और शास्त्रीनगर चौकी पुलिस के साथ संयुक्त टीम के साथ 21 मई को मकान पर दबिश दी गई। एसीपी ने बताया कि मकान के बाहर एक शख्स और तीन महिलाएं मिलीं, जबकि एक कमरे से एक पुरुष और महिला हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। पूछताछ में बाहर मिले शख्स ने अपनी पहचान संजीव कुमार निवासी संजयनगर सेक्टर-23 के रूप में बताई। उसकी तलाशी में मोबाइल, छह हजार 150 रुपए और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। वहीं, कमरे से बाहर निकले व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद आरिफ निवासी हापुड़ बताया। उसके पास से मोबाइल और 10 हजार 700 रुपये बरामद किए गए। वहीं, महिला ने अपना नाम रूबी बताया।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में ये 4 विभाग मिलकर खत्म करेंगे ट्रैफिक जाम! DM ने किन्हें सौंपा काम

संजीव और सुनीता मिलकर चला रहे थे धंधा

पूछताछ में संजीव कुमार ने बताया कि उसने मकान किराए पर लेकर देह व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रखा था। वह ग्राहकों को बुलाता था, जबकि सुनीता नाम की महिला महिलाओं को इस काम के लिए लाती थी। दोनों मिलकर देह व्यापार से कमाई कर घर चलाते थे। सुनीता ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि वह विभिन्न महिलाओं को बुलाकर ग्राहकों से मिलवाती थी। पुलिस के अनुसार, मौके पर मिली अन्य महिलाओं ने बताया कि गरीबी और आर्थिक मजबूरी के चलते उन्हें इस काम में धकेला गया।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में चार और आदर्श सड़कें बनेंगी, पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी बनाए जाएंगे

तीन महिलाओं को पीड़ित माना

एसीपी के मुताबिक मौके पर मिली तीन महिलाओं को पीड़ित और गवाह मानते हुए उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है। तीनों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। इस मामले में संजीव कुमार, सुनीता और आरिफ के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक लोको शेड गाजियाबाद ने 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली का कार्य पूरा किया
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।