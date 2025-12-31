Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल ने बांटी तलवारें, VIDEO आते ही पुलिस ने लिया ऐक्शन; 10 गिरफ्तार

गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल ने बांटी तलवारें, VIDEO आते ही पुलिस ने लिया ऐक्शन; 10 गिरफ्तार

संक्षेप:

गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। शालीमार गार्डन में लोगों को तलवारें बांटने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Dec 31, 2025 01:08 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में तलवारें बांटने वाले हिंदू रक्षा दल पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने हिन्दू रक्षा दल के 10 सदस्यों को हथियार बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह ऐक्शन एक वीडियो वायरल होने के बाद लिया है, जिसमें हिन्दू रक्षा दल के सदस्य तलवार बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बांटी गई तलवार को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने शालीमार गार्डन के 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शालीमार गार्डन में हिन्दू रक्षा दल के कुछ लोग हथियार बांट रहे थे। इस घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया है। पुलिस ने बताया कि तलवार बांटने के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 40 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी 30 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है।

आरोपियों की हुई पहचान

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो में कई लोग तलवारें पकड़े हुए भड़काऊ नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। इसमें लोग हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हुए भी दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इलाके में कई टीमें भेजीं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोड़ा, मोहित कुमार, देवेंद्र बघेल और उजाला सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया के ये सभी आरोपी हिन्दू रक्षा दल से जुड़े हुए थे।

वायरल वीडियो में क्या है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हिन्दू रक्षा दल के सदस्य खुलेआम स्थानीय लोगों को तलवारें और कुल्हाड़ियां बांट रहे हैं। हिन्दू रक्षा दल ने दावा किया कि ये हथियार बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हुए हमले की चिंताओं के बीच आत्मरक्षा के लिए बांटे हैं। वीडियो में सभी आरोपी आक्रामक तरीके से हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। इसमें हिन्दू रक्षा दल के सदस्य बदला लेने की भी बात कह रहे हैं।

