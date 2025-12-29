Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPolice are dragging us away Congress protests ahead of Supreme Court verdict on Kuldeep Sengar
पुलिस हमें घसीट रही; सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

पुलिस हमें घसीट रही; सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

संक्षेप:

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है। इससे सेंगर को एक बड़ा झटका लगा है।

Dec 29, 2025 01:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है। इससे सेंगर को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने न केवल सजा के निलंबन पर रोक लगाई, बल्कि सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इस दौरान प्रदर्शनकारी जुटे और हाई कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी के लिए आए हैं औऱ पुलिस हमें घसीट रही है। पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों नहीं पकड़ती। वहीं महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, आज हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर समझेगी कि उस ऑर्डर में कितनी बचकानी हरकत थी और उस आदेश को वापस लेगी।

हाई कोर्ट का क्या था फैसला?

न्याय की मांग कर रहे लोगों के आक्रोश और संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें, हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं।

हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। सेंगर ने इस मामले में दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। बहरहाल इस फैसले के बाद भी भाजपा से निष्कासित नेता जेल में ही रहा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है।

बलात्कार का मामला और इससे जुड़े अन्य मामले अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Supreme Court Supreme Court News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।