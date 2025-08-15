Police Advisory for devotees visiting Laxmi Narayan temple Delhi on Janmashtami Saturday जन्माष्टमी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाने का है प्लान, परेशानी से बचने पढ़ लें दिल्ली पुलिस की यह एडवायजरी, Ncr Hindi News - Hindustan
एडवायजरी के अनुसार सुचारू पैदल आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मंदिर मार्ग पर पंचकुइयां रोड, काली बाड़ी मार्ग पर पार्क स्ट्रीट, उद्यान मार्ग और पेशवा रोड के बीच किसी भी वाहन यातायात की अनुमति नहीं होगी।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 03:05 PM
देशभर के साथ ही दिल्ली में शनिवार 16 अगस्त को भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के लक्ष्मी-नारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) में दर्शन के लिए जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम करते हुए एडवायजरी जारी की है। इस दौरान पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रवेश और निकास द्वार पर नियंत्रित संख्या और क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधों के साथ व्यापक व्यवस्थाओं की घोषणा की।

पुलिस ने बताया कि मुख्य मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थियों को केवल मंदिर मार्ग से ही प्रवेश की अनुमति होगी, जहां काली बाड़ी मार्ग या पेशवा रोड से प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा गीता भवन और वाटिका में प्रवेश केवल मंदिर के मुख्य द्वारों से ही होगा, समारोह के दौरान अन्य सभी द्वार बंद रहेंगे।

पुलिस एडवायजरी में कहा गया है, 'परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं को जूते उतारने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने काली बाड़ी मार्ग के पास और पेशवा रोड स्थित हिंदू महासभा कार्यालय के पास सुविधाजनक और सुरक्षित जूते जमा करने की व्यवस्था की है।' साथ ही इसमें कहा गया है कि मंदिर परिसर के अंदर हैंडबैग, ब्रीफकेस, पार्सल, खाने के पैकेट, कैमरा, मोबाइल फोन और अन्य बैटरी से चलने वाले उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

एडवायजरी के अनुसार मंदिर आने वाले भक्तों को मुख्य द्वार पर लगे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इस दौरान पुलिस ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं से सभी की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों के साथ पूरा सहयोग करने का आग्रह किया है।

इसमें में बताया गया है कि, 'सुचारू पैदल आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मंदिर मार्ग पर पंचकुइयां रोड, काली बाड़ी मार्ग पर पार्क स्ट्रीट, उद्यान मार्ग और पेशवा रोड के बीच किसी भी वाहन यातायात की अनुमति नहीं होगी।'

एडवायजरी के मुताबिक जन्माष्टमी उत्सव के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालुओं की किसी भी प्रकार की मदद या अन्य सहायता के लिए मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक सहायता बूथ भी स्थापित रहेगा।

साथ ही दर्शन के बाद श्रद्धालुओं की निकासी के लिए भी पुलिस ने विशिष्ट निकास मार्ग निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार काली बाड़ी मार्ग की ओर जाने वाले लोग, गीता भवन व वाटिका निकास लेन से बाहर निकलेंगे, जबकि पेशवा रोड की ओर जाने वाले आगंतुक केवल गीता भवन की ओर स्थित गेट संख्या 3 का उपयोग करेंगे। गेट संख्या 3 से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।