हरियाणा के हथौड़ा कांड में दो आरोपी धराए, सिर मुंडवाकर निकाली परेड; पुलिस ने बताई हमले की वजह
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को गांव फतेहपुर बिल्लौच स्थित वारदात स्थल लेकर पहुंची और यहां उनकी शिनाख्त परेड करवाई। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाते हुए उनका सिर भी मुंडवाया और गांव में परेड निकाली।
हरियाणा में बल्लभगढ़ के गांव फतेहपुर बिल्लौच में युवक पर हथौड़े और लाठी-डंडों से किए गए सनसनीखेज हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान अभिषेक और गौरव के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वारदात स्थल पर ले जाकर आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई और सिर मुंडवाकर गांव में सार्वजनिक रूप से उनकी परेड भी करवाई। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।
यह घटना 26 अप्रैल की है, जब गांव के ही चार युवकों ने 19 वर्षीय मनीष पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने उसे घेरकर उसके पैरों पर हथौड़ों और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया था।
पलवल के बाघोला से दो आरोपी गिरफ्तार
वारदात के बाद घायल के पिता कुंवर पाल ने थाना सदर बल्लभगढ़ में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 को सौंप दी थी। इसके बाद जांच शुरू करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने इंचार्ज जोगेंद्र के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 29 अप्रैल को पलवल के बाघोला क्षेत्र से दो मुख्य आरोपी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे और अलग-अलग स्थानों पर छिपकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे।
आरोपियों का सिर मुंडवाकर निकाली परेड
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को गांव फतेहपुर बिल्लौच स्थित वारदात स्थल लेकर पहुंची और यहां उनकी शिनाख्त परेड करवाई। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाते हुए उनका सिर भी मुंडवाया और गांव में परेड निकाली, ताकि लोगों के सामने उनकी पहचान हो सके और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके।
पीड़ित की कजिन पर गलत नजर रखते थे दोनों आरोपी
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी, पीड़ित युवक मनीष की रिश्ते में लगने वाली बहन पर गलत नजर रखते थे और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते थे। मनीष ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उससे रंजिश रख ली। इसी रंजिश के चलते उन्होंने मौका पाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मनीष की टांग की हड्डी टूट गई, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं। जिसके चलते वह अब भी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में डर कायम करने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
रिपोर्ट- अशोक जैन
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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