बिना उकसावे के बदसलूकी, तोड़फोड़; संसद चलो मार्च में पुलिस ने क्यों की कार्रवाई
संसद चलो मार्च में पुलिस की कार्रवाई की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि अब अधिकारियों ने बताया हैकि ये कार्रवाई बार-बार चेतावनी दिए जाने के बाद की गई।
कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था। कई जगह लाठी चार्ज हुई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि बल प्रयोग की नौबत तब आई जब भीड़ बिना इजाजत और बिना किसी उकसावे के तनाव बढ़ा रही थी। पुलिस ने बताया कि बार-बार प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई लेकिन फिर भी बैरिकेडिंग तोड़े गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस और प्रेस के साथ बिना उकसावे के लिए बदसलूकी की गई।
अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस बात की समीक्षा की जा रही है कि क्या हर चरण में पुलिस की कार्रवाई सही ढंग से तय की गई थी, असली प्रदर्शनकारियों से अलग असमाजिक तत्वों की क्या भूमिका थी, और क्या कानून लागू करने वाले कर्मियों की तरफ से कोई ऐसी चूक हुई जिसकी जांच ज़रूरी है। अधिकारियों ने कहा, बल प्रयोग न तो कोई अकेली घटना थी और न ही बिना उकसावे के की गई कार्रवाई।
केवल जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की थी इजाजत
अधिकारी ने कहा, इजाजत केवल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की दी गई थी। संसद भवन की ओर मार्च की कोई इजाजत नहीं थी। असली मुद्दा विरोध-प्रदर्शन नहीं था। प्रदर्शन तो पुलिस ने हफ़्तों तक होने दिया। मुद्दा संसद का सत्र चलने के दौरान हाई-सिक्योरिटी जोन की तरफ बिना इजाज़त मार्च करना था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश नहीं की जो लगभग एक महीने से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे।
100 से हत्या के आरोपी हुए मार्च में शामिल
सरकार को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की एक अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक, CJP के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन पर हत्या के आरोप हैं और सैकड़ों ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन पर लूटपाट, यौन अपराध, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में आरोप हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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