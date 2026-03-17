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काम की बात: गुड न्यूज! NCR के इस शहर में घटे PNG कनेक्शन लेने के रेट, किस्तों में भी दे सकेंगे पैसे

Mar 17, 2026 04:15 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद जिले में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच लोगों के लिए राहत की खबर आई है। अब निवासियों को पांच हजार रुपये में पीएनजी घरेलू गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा। यह राशि पहले सात हजार रुपये थी।

गुड न्यूज! NCR के इस शहर में घटे PNG कनेक्शन लेने के रेट, किस्तों में भी दे सकेंगे पैसे

गाजियाबाद जिले में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच लोगों के लिए राहत की खबर आई है। अब निवासियों को पांच हजार रुपये में पीएनजी घरेलू गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा। यह राशि पहले सात हजार रुपये थी।

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि पीएनजी गैस उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। उपभोक्ताओं को पीएनजी घरेलू गैस कनेक्शन महज अब पांच हजार रुपये में मिल सकेंगे। वहीं जिले में अब रोजाना 150 पीएनजी कनेक्शन किए जा रहे हैं। जिसमें से 80 लोगों को नए और 70 लोगों को पुरानी डिमांड वाले लोगों के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि पीएनजी घरेलू कनेक्शन किस्तों पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 270 रुपये देकर लोग कनेक्शन करा सकते हैं।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने दो दिन पहले पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) का कनेक्शन रखने वाले वाले परिवारों के लिए सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन रखने या लेने पर रोक लगा दी थी।

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पीएनजी कनेक्शन लेने पर कंपनियों ने शुरू की विशेष प्रोत्साहन योजना

वार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने सोमवार को लोगों से अपील की कि जहां संभव हो वे रसोई गैस के लिए एलपीजी की जगह पाइप के माध्यम से पीएनजी कनेक्शन लें, जिसके लिए कंपनियां विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं। कुछ कंपनियों ने 500 रुपये की मुफ्त गैस और कुछ ने जमानत राशि माफ करने की घोषणा की है। सरकार ने यह भी अपील की है कि जिन लोगों के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं वह एलपीजी कनेक्शन वापस कर दें। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद रसोई गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति की जा रही है, कई राज्याें में कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति शुरू हो गई है और देश में घरेलू एलपीजी का उत्पादन भी बढ़कर 36 प्रतिशत बढ़ गया है।

कंपनियों का विवरण पीएनजी सेवा वेबसाइटों पर उपलब्ध

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एलपीजी का उपयोग करने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपनी संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से ईमेल, उपभोक्ता पोर्टल, पत्र या कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करके पीएनजी में स्विच कर सकते हैं। कंपनियों का विवरण पीएनजी सेवा वेबसाइटों पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ईंधन की ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कंपनियों ने प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गेल गैस लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं को 31 मार्च से पहले पीएनजी कनेक्शन लेने और गैस की खरीद शुरू करने पर 500 रुपये मूल्य की मुफ्त गैस दे रही है।

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नए घरेलू उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

महानगर गैस लिमिटेड ने नए घरेलू उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 500 रुपये की छूट की पेशकश की है। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए उसने और बीपीसीएल ने जमा राशि माफ करने की बात कही है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लाख रुपये से पांच लाख तक होती है। अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने भी कंपनियों को अतिरिक्त संसाधन तैनात करने और पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार की प्रक्रिया तेज करने की सलाह दी है।

'कई राज्यों में कॉमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू'

सुजाता शर्मा ने बताया कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, लेकिन उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है और किसी भी वितरक के पास गैस खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील करते हुए कहा कि लगभग 90 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। उन्होंने कहा कि 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' की संख्या में भी सुधार हुआ है, जो पहले 53 प्रतिशत थी, लेकिन कल यह 72 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा ," मैं कमर्शियल एलपीजी के बारे में भी कहना चाहूंगी कि कई राज्यों में कॉमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू हो गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। हमें कई राज्यों से सूचना मिली है कि छापेमारी की जा रही है। लगभग 1100 स्थानों, रिटेल आउटलेट्स और वितरकों के यहां अचानक निरीक्षण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपना एलपीजी कनेक्शन वापस कर दें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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