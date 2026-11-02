PNB फ्रॉड : दीपांशी की गिरफ्तारी से ही खुलेंगे घोटाले के राज; बैंक ने CBI को सौंपे महिलाकर्मी की गतिविधि के सबूत

ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े की जांच तेजी से जारी है। इस फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा महिला कर्मचारी दीपांशी की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। पीएनबी प्रबंधन ने 58 मामलों में से अब तक 16 खाताधारकों को रकम लौटा दी है और 42 अन्य दावाें की जांच जारी है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा सेक्टर पाई वन स्थित ब्रांच में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े में बैंक ने उपभोक्ताओं की रकम लौटाने का सिलसिला तेज कर दिया है। बैंक ने अब तक 16 उपभोक्ताओं की 7 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि लौटा दी ई है। वहीं 42 क्लेम के मामले में जांच जारी है। बैंक का कहना है कि अभी तक उनके पास सिर्फ 58 उपभोक्ताओं ने ही अपनी धनराशि वापस लेने के लिए क्लेम किया था।

पीएनबी में हुए इस गबन के मामले ने बैंक की साख को बड़ी चोट पहुंचाई है। उपभोक्ता बैंक में जमा अपने पैसे को लेकर चितिंत होने लगे हैं। ऐसे में बैंक के द्वारा शुरू से ही दावा किया जा रहा है कि जिनके खाते से इस मामले में गलत लेन-देन कर पैसा निकाला गया है, उनका पैसा बैंक लौटाएगा।

बीटा-2 थाना प्रभारी ने बताया कि बैंक उपभोक्ताओं का पैसा लौटा रहा है। बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अभी तक 58 उपभोक्ताओं ने क्लेम किया था। जिनमें से 16 मामलों में उपभोक्ताओं की सात करोड़ 80 लाख रूपये की धनराशि लौटाई जा चुकी है और 42 मामलों में बैंक की जांच जारी है। इन उपभोक्ताओं को भी शीघ्र पैसा वापिस किया जाएगा। यदि किसी अन्य उपभोक्ता के खाते से भी गलत तरीके से पैसा निकला है तो वह भी क्लेम कर सकता है।

पीएनबी में उपभोक्ताओं के साथ हुए करोड़ों के गबन के मामले में भले ही दो जांच एजेंसियां जांच कर रही हों, लेकिन अभी तक इस मामले में एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस प्रकरण में एक मुकदमा बीटा-2 थाने में दर्ज है, जबकि एक मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया है। दोनो ही जांच में जुटे हैं, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी कि गिरफ्तारी न होने से सवाल उठ रहे हैं।

दीपांशी से ही खुलेंगे बैंक घोटाले के राज करोड़ों के इस घोटाले की कथित मास्टरमाइंड बैंक की महिला कर्मचारी दीपांशी को माना जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के नाम से खाता खुलवाया था और उस खाते में ही उसने अधिकांश पैसा गबन कर भेजा था, जिसे बाद में कैश में निकाला गया था। बैंक का अन्य कौन सा स्टाफ इस मामले में उसके साथ शामिल था, इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और उसने कुल कितने खातों मे सेंध लगाई थी। इसका भी पता नहीं चला है, जिसको लेकर जांच जारी है। माना जा रहा है कि दीपांशी के पकड़ में आने के बाद ही इस मामले के सारे राज खुलेंगे।

तीन साल तक के रिकॉर्ड को जांच रही ऑडिट टीम बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पीएनबी में हुए घोटाले के मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है, अब तीन साल तक के रिकॉर्ड की जांच बैंक की टीमें कर रही हैं। इसके लिए बैंक की ऑडिट टीमें लगी हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों के खातों और पुराने लेन-देन का मिलान किया जा रहा है। इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही सही खुलासा होगा कि बैंक में कितने का गबन हुआ है।

बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही इस घोटाले में पीएनबी के चीफ मैनेजर अजय कुमार पांडे की ओर से सीबीआई में दर्ज कराए गए मुकदमें में बैंक के अधिकारियों का भी नाम दिया गया है। इसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर निशा टिर्की, सीनियर कस्टम सर्विस एसोसिएट संदीप प्रकाश शर्मा, कस्टमर सर्विस एसोसिएट मीनाक्षी, सतीश कुमार, आरएम शैलेन्द्र कुमार व आफिसर लवली जैन का नाम शामिल है। इनकी यूजर आईडी का इस्तेमाल कर बैंक में अवैध रूप से लेन-देन हुआ है। इस घोटाले में इन बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है कि यह लोग भी इस घोटाले में शामिल थे या नहीं।

ये हैं आरोपी जिनकी है जांच एजेंसियों को तलाश दीपांशी निवासी गांव साकीपुर, आशुतोष पाठक निवासी गांव ऐच्छर, प्रदीप निवासी गांव साकीपुर, मेमवती देवी साकीपुर, प्रियंका कुमारी साकीपुर, शांति देवी निवासी साकीपुर, शालिनी गांव श्याम नगर, सरोज देवी निवासी ऐच्छर।

● बैंक अधिकारियों ने बरती लापरवाही, जिसके कारण ऐसी कर्मचारी दीपांशी जिसकी बैंक खातों तक पहुंच नहीं होनी चाहिए थी, उसने बैंक खातों में कर दिया संदिग्ध लेन-देन

● एफडी में संदिग्धों को संयुक्तखाताधारक बनाकर उनके ही खाते में कर दिया गया गया भुगतान