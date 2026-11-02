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PNB फ्रॉड : दीपांशी की गिरफ्तारी से ही खुलेंगे घोटाले के राज; बैंक ने CBI को सौंपे महिलाकर्मी की गतिविधि के सबूत

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े की जांच तेजी से जारी है। इस फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा महिला कर्मचारी दीपांशी की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। पीएनबी प्रबंधन ने 58 मामलों में से अब तक 16 खाताधारकों को रकम लौटा दी है और 42 अन्य दावाें की जांच जारी है।

PNB Fraud CBI Probe
पीएनबी में हुए गबन की जांच सीबीआई कर रही है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा सेक्टर पाई वन स्थित ब्रांच में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े में बैंक ने उपभोक्ताओं की रकम लौटाने का सिलसिला तेज कर दिया है। बैंक ने अब तक 16 उपभोक्ताओं की 7 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि लौटा दी ई है। वहीं 42 क्लेम के मामले में जांच जारी है। बैंक का कहना है कि अभी तक उनके पास सिर्फ 58 उपभोक्ताओं ने ही अपनी धनराशि वापस लेने के लिए क्लेम किया था।

पीएनबी में हुए इस गबन के मामले ने बैंक की साख को बड़ी चोट पहुंचाई है। उपभोक्ता बैंक में जमा अपने पैसे को लेकर चितिंत होने लगे हैं। ऐसे में बैंक के द्वारा शुरू से ही दावा किया जा रहा है कि जिनके खाते से इस मामले में गलत लेन-देन कर पैसा निकाला गया है, उनका पैसा बैंक लौटाएगा।

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बीटा-2 थाना प्रभारी ने बताया कि बैंक उपभोक्ताओं का पैसा लौटा रहा है। बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अभी तक 58 उपभोक्ताओं ने क्लेम किया था। जिनमें से 16 मामलों में उपभोक्ताओं की सात करोड़ 80 लाख रूपये की धनराशि लौटाई जा चुकी है और 42 मामलों में बैंक की जांच जारी है। इन उपभोक्ताओं को भी शीघ्र पैसा वापिस किया जाएगा। यदि किसी अन्य उपभोक्ता के खाते से भी गलत तरीके से पैसा निकला है तो वह भी क्लेम कर सकता है।

पीएनबी में उपभोक्ताओं के साथ हुए करोड़ों के गबन के मामले में भले ही दो जांच एजेंसियां जांच कर रही हों, लेकिन अभी तक इस मामले में एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस प्रकरण में एक मुकदमा बीटा-2 थाने में दर्ज है, जबकि एक मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया है। दोनो ही जांच में जुटे हैं, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी कि गिरफ्तारी न होने से सवाल उठ रहे हैं।

दीपांशी से ही खुलेंगे बैंक घोटाले के राज

करोड़ों के इस घोटाले की कथित मास्टरमाइंड बैंक की महिला कर्मचारी दीपांशी को माना जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के नाम से खाता खुलवाया था और उस खाते में ही उसने अधिकांश पैसा गबन कर भेजा था, जिसे बाद में कैश में निकाला गया था। बैंक का अन्य कौन सा स्टाफ इस मामले में उसके साथ शामिल था, इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और उसने कुल कितने खातों मे सेंध लगाई थी। इसका भी पता नहीं चला है, जिसको लेकर जांच जारी है। माना जा रहा है कि दीपांशी के पकड़ में आने के बाद ही इस मामले के सारे राज खुलेंगे।

तीन साल तक के रिकॉर्ड को जांच रही ऑडिट टीम

बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पीएनबी में हुए घोटाले के मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है, अब तीन साल तक के रिकॉर्ड की जांच बैंक की टीमें कर रही हैं। इसके लिए बैंक की ऑडिट टीमें लगी हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों के खातों और पुराने लेन-देन का मिलान किया जा रहा है। इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही सही खुलासा होगा कि बैंक में कितने का गबन हुआ है।

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बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही

इस घोटाले में पीएनबी के चीफ मैनेजर अजय कुमार पांडे की ओर से सीबीआई में दर्ज कराए गए मुकदमें में बैंक के अधिकारियों का भी नाम दिया गया है। इसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर निशा टिर्की, सीनियर कस्टम सर्विस एसोसिएट संदीप प्रकाश शर्मा, कस्टमर सर्विस एसोसिएट मीनाक्षी, सतीश कुमार, आरएम शैलेन्द्र कुमार व आफिसर लवली जैन का नाम शामिल है। इनकी यूजर आईडी का इस्तेमाल कर बैंक में अवैध रूप से लेन-देन हुआ है। इस घोटाले में इन बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है कि यह लोग भी इस घोटाले में शामिल थे या नहीं।

ये हैं आरोपी जिनकी है जांच एजेंसियों को तलाश

दीपांशी निवासी गांव साकीपुर, आशुतोष पाठक निवासी गांव ऐच्छर, प्रदीप निवासी गांव साकीपुर, मेमवती देवी साकीपुर, प्रियंका कुमारी साकीपुर, शांति देवी निवासी साकीपुर, शालिनी गांव श्याम नगर, सरोज देवी निवासी ऐच्छर।

जांच में मिली गड़बड़ी

● बैंक में हुए अनेक लेन-देन से संबंधित वाउचर और अन्य रिकॉर्ड हैं गायब

● बैंक अधिकारियों ने बरती लापरवाही, जिसके कारण ऐसी कर्मचारी दीपांशी जिसकी बैंक खातों तक पहुंच नहीं होनी चाहिए थी, उसने बैंक खातों में कर दिया संदिग्ध लेन-देन

● एफडी में संदिग्धों को संयुक्तखाताधारक बनाकर उनके ही खाते में कर दिया गया गया भुगतान

● कुछ बैंक खातों में मोबाइल ट्रांजेक्शन अलर्ट बंद कर दिए गए या नंबर बंद कर दिए गए, ताकि लेन-देन का संदेश ग्राहकों तक न पहुंचे

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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