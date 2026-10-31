PNB फ्रॉड : बीटेक पास महिला कर्मी करोड़ों के गबन की मास्टरमाइंड? कई कामों में माहिर

ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक में हुए करोड़ों के गबन की जांच तेजी से चल रही है। इस बीच बैंक की तरफ से 8 लोगों के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें से एक महिला कर्मचारी को गबन की मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। आरोपी महिला बीटेक पास है।

ग्रेटर नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुए करोड़ों के गबन के मामले में बैंक की महिला ऑफिस असिस्टेंट, सब स्टाफ दीपांशी को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। पीएनबी की तरफ से महिला कर्मचारी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।

बैंक के मुख्य प्रबंधक अजय कुमार पांडे ने गाजियाबाद स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक, दीपांशी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-पाई ब्रांच में ऑफिस असिस्टेंट/सब-स्टाफ हैं। आरोप है कि दीपांशी ने अधिकारियों के बैंकिंग लॉगिन और एक्सेस का दुरुपयोग कर ग्राहकों के खातों से अनधिकृत लेनदेन किया। बैंक ने दीपांशी के अलावा आशुतोष पाठक, प्रदीप कुमार, मेम्बंती देवी, प्रियंका कुमारी, शांति देवी, शालिनी और खाताधारक सरोज देवी को भी आरोपी बनाया है।

साकीपुर गांव की रहने वाली है दीपांशी दीपांशी साकीपुर गांव की रहने वाली बताई गई है। बीटेक की पढ़ाई कर चुकी दीपांशी मैनेजर तक की सीट पर बैठी थी। वह कंप्यूटर चलाने में माहिर थी। एक चुटकी में लोगों का लोन पास करवा देती थी। हालांकि, लोगों का कहना है कि फर्जीवाड़े में मैनेजर और उसके ऊपर के लोग जुड़े हैं। महिला कर्मी को मोहरा बनाया जा रहा है।

ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब बैंक की ग्राहक संगीता पति और बेटी के साथ ब्रांच में पासबुक अपडेट कराने पहुंचीं। इस दौरान उन्हें 16 सितंबर 2026 को उनके खाते से तीन ऐसे ट्रांजेक्शन का पता चला, जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने इसकी शिकायत की और ब्रांच मैनेजर से मिलने की बात कही। हालांकि, उस समय ब्रांच मैनेजर मौजूद नहीं थी। इसके बाद दीपांशी ने उनसे बात की और ट्रांजेक्शन को सही बताने की कोशिश की। इसके बाद जब ब्रांच मैनेजर ने दीपांशी से पूछताछ की तो उसने बताया कि ग्राहक ने अपने पति से फोन पर बात करके संपत्ति में निवेश करने और रकम आशुतोष पाठक के खाते में ट्रांसफर करने की जानकारी दी थी। हालांकि, जब बैंक ने इन तीनों ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज और वाउचर तलाशे तो वे रिकॉर्ड में नहीं मिले। इसके बाद बैंक प्रबंधन का शक गहरा गया।

मोबाइल अलर्ट बंद कर लेनदेन छिपाया गया शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ ग्राहकों के खातों में ट्रांजेक्शन से जुड़े मोबाइल अलर्ट बंद या उनमें बदलाव कर दिया गया। इससे खातों से रुपये निकलने की जानकारी ग्राहकों को तुरंत नहीं मिली। बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। शुरुआती जांच में पता चला कि कई एफडी में आशुतोष पाठक और अन्य लोगों को संयुक्त खाताधारक बनाया गया। एफडी से जुड़ी रकम वापस आने वाले खाते की जानकारी बदली गई।

तीन वर्षों से फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई गई बैंक के अनुसार करीब तीन वर्षों तक हुए संदिग्ध लेनदेन की जांच में और भी मामले सामने आ सकते हैं। बैंक ने भ्रष्टाचार निवारण शाखा ( एसीबी) से पूरे मामले की आपराधिक जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, सभी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिस्टम लॉग उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है।