NCR में इस ग्रुप से संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत, कोर्ट का 650 करोड़ के फ्लैट-प्लॉट लौटाने का आदेश
जांच के दौरान पता चला कि रियल एस्टेट और फाइनेंसिंग के कारोबार में लगे इस ग्रुप ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात के जरिए घर खरीदने वालों, प्लॉट खरीदारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ठगा।
रियल एस्टेट कंपनी SRS ग्रुप से घर खरीदकर धोखाधड़ी का शिकार बने हजारों घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। गुरुग्राम की एक विशेष PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम) अदालत ने इस ग्रुप के शिकार बने 2,312 वास्तविक खरीदारों को लगभग 650 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को वापस करने का आदेश दे दिया है। SRS ग्रुप पर निवेशकों और बैंकों के साथ लगभग 2,200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है और 11 मार्च को PMLA के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित यह आदेश SRS ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है।
इन प्रोजेक्ट्स में फंसे फ्लैट्स और प्लॉट्स की वापसी का रास्ता हुआ साफ: SRS सिटी, SRS पर्ल फ्लोर, SRS पर्ल टावर, SRS रेजिडेंसी, SRS रॉयल हिल्स, SRS प्राइम फ्लोर, SRS पर्ल यूनिटी, SRS अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, SRS पर्ल हाइट और SRS रिट्रीट फार्म्स।
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक विस्तृत जांच से जुड़ा है। ED ने फरीदाबाद, दिल्ली और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई 81 FIR के आधार पर यह जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पता चला कि रियल एस्टेट और फाइनेंसिंग के कारोबार में लगे इस ग्रुप ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात के जरिए घर खरीदने वालों, प्लॉट खरीदारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ठगा।
ग्रुप ने ऊंचे रिटर्न और आकर्षक आवासीय व व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। साथ ही ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इस कंपनी ने निवेशकों से जुटाए गए पैसों को सैकड़ों शेल कंपनियों के जरिए घुमाया और मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मामले में ED पहले ही 2,215.98 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी थी।
इससे पहले ED ने 20.15 करोड़ रुपए के 78 फ्लैट्स खरीदारों को लौटाए थे। ताजा आदेश के बाद, अब तक लौटाई गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 670 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह नया आदेश न्याय की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे ज़ब्त की गई संपत्तियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य वैध दावेदारों को वापस लौटाना संभव हो सकेगा।
इस फर्जीवाड़े से जुड़े तीन आरोपियों प्रवीण कुमार कपूर, सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को पहले ही 'घोषित अपराधी' घोषित किया जा चुका था। ED ने 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी करवाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी थी। इस नोटिस के बाद, प्रवीण कपूर को अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर 2 नवंबर, 2025 को भारत लाया गया, वह फिलहाल फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद हैं। वहीं सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को इस साल 15 जनवरी को अदालत ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कर दिया। इस मामले में मुकदमा फिलहाल चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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