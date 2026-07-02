प्रधानमंत्रीजी कहां हो आप...; इकलौते बेटे की मौत के बाद माता-पिता ने रोते हुए लगाई न्याय की गुहार
जिस दिन ये हादसा हुआ उसके दो दिन बाद मृतक का जन्मदिन था। जांच के दौरान पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार का पता लगाया। जो कि बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी के नाम पर पंजीकृत है और कंपनी ने उसे बिहार निवासी और बेंगलुरु में कंपनी में कार्यरत सागर साहा (29) को किराए पर दिया था।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीते दिनों हुई हिट-एंड-रन की घटना में गुरुग्राम में रहने वाले 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की मौत हो गई थी। अब उनके बुजुर्ग माता-पिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए रो-रोकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। बेहद भावुक कर देने वाले इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ही प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए बेहद सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
इकलौते बेटे को खोने वाले माता-पिता ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपियों का मेडिकल और ब्लड टेस्ट हादसे के करीब 50 घंटे बाद कराया गया, जिससे अल्कोहल (शराब) की पुष्टि होना मुश्किल है। जवान बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और वे न्याय की भीख मांग रहे हैं।
पिता बोले- प्रधानमंत्रीजी कहां हो आप
सुरेंद्र मट्टू ने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्रीजी कहां हो आप, अमित शाह जी कहां हो आप, रेखा गुप्ताजी कहां हो आप, मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे शायद अकेले करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। भले ही इसके लिए मुझे पत्नी के जेवर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, लेकिन उन हत्यारों को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। वो दो शराबी सगाई पार्टी में शराब पीकर निकले थे और मेरे इकलौते बेटे को टक्कर मारकर चले गए। मुझे न्याय चाहिए।'
पिता बोले- वो कातिल हैं उन्हें जेल में होना चाहिए
सार्थक के माता-पिता का कहना है कि इस हादसे के ठीक दो दिन बाद यानी शनिवार को सार्थक का 34वां जन्मदिन था। ऐसे में जहां घर में जहां खुशियां का माहौल होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह मातम पसर गया। सार्थक के पिता सुरेंद्र मट्टू ने रोते हुए बताया, ‘सार्थक ने हेलमेट भी लगा रखा था और वह सभी नियमों का पालन करते हुए सावधानी से बाइक चला रहा था। इसके बावजूद थार ने उसे पीछे से टक्कर मारी और रौंदते हुए निकल गए। कम से कम वे उसे अस्पताल तो पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया। वे कातिल हैं। उन्हें जेल में होना चाहिए।’
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक राहगीर ने सार्थक का फोन उठाकर उसके दोस्त और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह है पूरा मामला
हरियाणा के गुरुग्राम निवासी सार्थक मट्टू एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे, उनकी मौत 25 जून को उस वक्त हो गई थी, जब वह सुबह-सुबह अपनी बाइक से नोएडा स्थित दफ्तर जा रहे थे, इसी दौरान रजोकरी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार थार वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई थी। हादसे के बाद थार चालक घायल की मदद करने की बजाय वाहन लेकर फरार हो गया था। जिसके बाद राहगीरों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी थी।
जांच के दौरान जब पुलिस ने दुर्घटना में शामिल थार वाहन की जानकारी निकाली, तो उसके बेंगलुरु में स्थित एक निजी कंपनी के नाम पर पंजीकृत होने का पता चला। साथ ही पता चला कि यह कार बिहार निवासी और बेंगलुरु में कंपनी में कार्यरत सागर साहा (29) को किराए पर दी गई थी।
पुलिस ने कार चालक व उसके दोस्त को दबोचा
पूछताछ के दौरान साहा ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के समय वाहन उसका दोस्त अपूर्व सिंह (30) वाहन को चला रहा था। आगे की जांच में पता चला कि अपूर्व सिंह गुरुग्राम में रहता है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय सागर साहा वाहन की अगली सीट पर बैठा था। पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए अपूर्व सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद सफदरजंग अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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