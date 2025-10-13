PM Shri Schools : फरीदाबाद के पीएम श्री स्कूलों के छात्रों को मिलेगा 6000 रुपये यात्रा फंड, ये हैं 2 शर्तें

पीएमश्री सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को अब पैदल स्कूल पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगले महीने से फरीदाबाद जिले के सभी सातों पीएमश्री स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए बस चलने से आवाजाही सुगम हो जाएगी।

फरीदाबाद जिले के पीएमश्री सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को अब पैदल स्कूल पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगले महीने से जिले के सभी सातों पीएमश्री स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए आवाजाही सुगम हो जाएगी। इन स्कूलों के छात्रों को परिवहन सुविधा के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि यह योजना केवल नौवीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए है।

समग्र शिक्षा माध्यमिक परियोजना कार्यालय सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। पीएमश्री विद्यालय योजना भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत स्कूलों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल प्रदान किया जाएगा, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा और संसाधनों तक समान पहुंच शामिल है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है और स्कूलों में अधिक अनुभवात्मक, समग्र और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। इस योजना के तहत पहले चरण में चार विद्यालयों को शामिल किया था। इसके बाद तीन और विद्यालयों काे योजना से जोड़ा गया।

अब जिले में सात पीएमश्री विद्यालय हैं। इनमें खंदावली, तिगांव, फतेहपुर, समयपुर, एनआईटी दो, अरुआ स्थित हरियाणा स्कूल से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलवाई गई थी। इन विद्यालयों के छात्र अब सीबीएसई पाठ्यक्रम से पढ़ाई करते हैं। पीएमश्री योजना के अनुसार विद्यालयों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसके तहत इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इन छात्रों को मिलेगा लाभ : पीएमश्री विद्यालयों में परिवहन की सुविधा उन छात्रों को दी जाएगी, जो स्कूल से पांच किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। योजना के अनुसार समग्र शिक्षा माध्यमिक परियोजना कार्यालय प्रत्येक पीएमश्री विद्यालय को छह हजार रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से फंड उपलब्ध कराया जाएगा।

नौवीं से 12वीं क्लास के छात्रों को मिलेगा लाभ छात्रों को परिवहन सुविधा मिलने से अगले सत्र से इन विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। बता दें कि कई अभिभावक स्कूल दूर होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्मार्ट सिटी में योजना का करीब साढ़े तीन हजार से अधिक छात्र एवं छात्राओं को लाभ मिलेगा। बता दें कि यह योजना केवल नौवीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए है।

यह सुविधाएं भी दी जाती हैं छात्रों को : केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएमश्री स्कूलों में प्रैक्टिकल, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई कराई जाती। इसके अलावा स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला और विज्ञान प्रयोगशाला सुविधाएं दी गई है।

छात्राओं को आधुनिक शिक्षा देने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान भी दिया जाता है। इसके अलावा छात्रों को एक्टिविटी आधारित पढ़ाई कराई जाती है। इससे छात्रों को पाठ्यक्रम को समझने में आसानी होती है। इसके अलावा विद्यालयों के भवनों को दुरुस्त किया गया है। सभी सुविधाओं को देखते हुए उम्मीद है कि अगले वर्ष छात्रों की संख्या बढ़ेगी।

लिस्ट तैयार करनी होगी समग्र शिक्षा माध्यमिक परियोजना कार्यालय ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर उन की छात्रों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश जारी दिए, जो 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से आते हैं। उसके बाद उन विद्यार्थियों के के खातों में छह हजार रुपये की राशि डाली जाएगी। इस राशि से सार्वजनिक परिवहन एवं साइकिल खरीदकर भी कर सकेंगे।