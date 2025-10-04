फरीदाबाद के तिगांव में पीएमश्री कन्या स्कूल का निर्माण कार्य शुरू, 4 करोड़ की आएगी लागत

फरीदाबाद के तिगांव में पीएम श्री कन्या स्कूल बनने जा रहा है। इस स्कूल भवन निर्माण पर करीब चार करोड़ रुपये लागत आएगी। तिगांव से विधायक और मंत्री राजेश नागर ने शुक्रवार को इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

फरीदाबाद के तिगांव में पीएम श्री कन्या स्कूल बनने जा रहा है। इस स्कूल भवन निर्माण पर करीब चार करोड़ रुपये लागत आएगी। तिगांव से विधायक और मंत्री राजेश नागर ने शुक्रवार को इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दस करोड़ की लागत से अन्य निर्माण कार्यों की शुरुवात के लिए नारियल तोड़ा गया।

मंत्री राजेश नागर ने तिगांव में अलग-अलग परियोजनाओं की शुरुआत की। पांच करोड़ से फिरनी रोड, 80 लाख से थाना वाला रास्ता और 20-20 लाख रुपये की लागत से गजेंद्र रतीराम का रास्ता, स्वागत गेट और पाइपलाइन शामिल हैं। इसके अलावा अंबेडकर पार्क में शेड, पार्क की बाउंड्री, वाल्मीकि चौपाल का सौंदर्यीकरण और भूमिया बाबा हरसुख पर टीन शेड का निर्माण कराया जाएगा।

पंचायतों की मांगों को प्राथमिकता : नागर कार्यक्रम में मौजूद सरपंचों को संबोधित करते हुए राजेश नागर ने कहा कि वे सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों की बात मानते हैं। उनका पहला मकसद क्षेत्र का विकास करना है और मुख्यमंत्री हर मांग पूरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तिगांव की पंचायत एक महापंचायत है और इसी कारण गांवों में तेजी से विकास हो रहा है। मंत्री ने कहा कि तिगांव क्षेत्र में आगे भी विकास कार्य बिना भेदभाव जारी रहेंगे।

पृथला के स्कूल में बनेगी और लाइब्रेरी इसके अलावा फरीदाबाद के पृथला के सरकारी स्कूल में छात्रों को शिक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा। स्कूल में विज्ञान के तीनों विषय की प्रयोगशाला और पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इस पर एक करोड़ 17 लाख रुपये खर्च होंगे।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर जारी किया है। अगले वर्ष तक प्रयोगशाला बनने के बाद छात्र विज्ञान के प्रयोगात्मक ज्ञान में भी मजबूत हो सकेंगे। इस प्रयोगशाला में छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की भी सुविधा दी जाएगी। प्रदेश सरकार लगातार राजकीय स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके तहत शिक्षा व्यवस्था के अलावा स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के छात्र आधुनिक शिक्षा से रूबरू हो सके, इसके लिए रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल जैसे नए कोर्सों को शामिल किया जा रहा है ताकि छात्रों को इन विषयों के बारे में जानने के लिए अत्यधिक समय एवं धन दोनों नहीं खर्च करना पड़े।

इसके अलावा सरकारी स्कूलों के छात्रों को जेईई, नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जा रही है। इस क्रम में पृथला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। पृथला के सरकारी स्कूल में 700 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। पुस्तकालय का लाभ सभी छात्रों को मिलेगा। प्रयोगशाला का लाभ नौवीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वालों को होगा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल का कहना है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर भी आमंत्रित किया है।