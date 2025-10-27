Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPM Narendra Modi will join Chhath Puja at Vasudev Ghat in Delhi tomorrow
PM नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में वासुदेव घाट पर छठ पूजा में होंगे शामिल, तैयारी में जुटी रेखा सरकार

PM नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में वासुदेव घाट पर छठ पूजा में होंगे शामिल, तैयारी में जुटी रेखा सरकार

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा में शामिल होने के लिए मंगलवार सुबह दिल्ली में वासुदेव घाट पर आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को वासुदेव घाट पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया।

Mon, 27 Oct 2025 05:28 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा में शामिल होने के लिए मंगलवार सुबह दिल्ली में वासुदेव घाट पर आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को वासुदेव घाट पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों को सभी सुविधाओं का बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वहां सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश भी दिए। पीएम मोदी के छठ पूजा में शामिल होने को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार सुबह भी दिल्ली के वासुदेव घाट, मयूर विहार घाट, अशोक नगर, कोंडली, त्रिलोकपुरी आदि घाटों का निरीक्षण किया। वहीं, जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने रविवार को बाहरी एवं पश्चिमी दिल्ली के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। वह निहाल विहार, जय विहार, बापरौला के दास गार्डन, नरेला, पल्ला घाट आदि जगहों पर छठ घाट की तैयारियों का निरीक्षण किया। उधर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले छठ महापर्व की व्यापक तैयारियों का जायजा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कल रविवार को 'मन की बात' में सभी देशवासियों से छठ पूजा में शामिल होने की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था, ''छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक एकता का प्रतिबिंब है। मेरा आग्रह है कि आप देश-दुनिया में कहीं भी हों, अवसर मिले तो छठ के उत्सव में शामिल होकर इसके अनूठे अनुभव का आनंद जरूर लें।''

पुलिस के जवान तैनात, सीसीटीवी से निगरानी

दिल्ली सभी छठ घाटों पर सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही, सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। यहां छठ पूजा समिति के लोग भी तैनात हैं। जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। घाटों पर टेंट लगाने के साथ ही आकर्षक रोशनी से भी सजाया गया है। इसके अलावा कृत्रिम तालाब में भी पानी भर दिया गया है। उधर, नगर निगम और पुलिस-प्रशासन के अफसर भी तैयारियों का जायजा लेते दिखे।

‘पीएम के लिए कृत्रिम यमुना तैयार कर रही सरकार’

दिल्ली में छह पर्व के लिए यमुना किनारे बनाए गए अलग घाट पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और दिल्ली सरकार को घेरा है। ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज की ओर से इस घाट का वीडियो एक्स प्लैटफार्म पर शेयर किया गया। इस पर ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने छह पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। प्रधानमंत्री के लिए गंगा का जल लाकर आर्टिफिशियल यमुना तैयार की गई है। सौरभ भारद्वाज की ओर से बनाई गई इस वीडियो में आरोप लगाए गए हैं कि वासुदेव घाट पर गंगा के फिल्टर्ड पानी को पाइप लाइन के जरिये लाया गया है।

‘यमुना को साफ कर प्राकृतिक घाट बनाए’

छठ महापर्व के साथ ही यमुना की सफाई को लेकर भाजपा और आप के बीच सियासत गरमा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा यमुना किनारे प्राकृतिक छठ पूजा घाटों के विकास पर आपत्ति क्यों है?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश में कई बार विपक्ष को विकास के अभाव और पूजा स्थलों पर गंदगी पर आपत्ति करते देखा है। भारद्वाज ने यमुना किनारे से लाइव वीडियो जारी कर सफाई पर आपत्ति करने का जो नाटक किया वह पहला ऐसा राजनीतिक प्रपंच था, जहां विपक्षी दल को सरकार द्वारा सफाई स्वच्छता सुनिश्चित करने पर आपत्ति है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi Pm Narendra Modi Narendra Modi
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।