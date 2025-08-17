Live: कामगारों से PM ने की बातचीत, थोड़ी देर में दोनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

PM Modi Live Updates: प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किमी लंबे दिल्ली खंड और UER-II के अलीपुर-दीचाओं कलां खंड का उद्घाटन करेंगे, जो बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग ₹11,000 करोड़ है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर दिल्ली-एनसीआर में दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड- II (UER-II)। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा के समय को कम करना और प्रदूषण को घटाना है। प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किमी लंबे दिल्ली खंड और UER-II के अलीपुर-दीचाओं कलां खंड का उद्घाटन करेंगे, जो बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ है,जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के लिए 5,360 करोड़ और UER-II के लिए 5,580 करोड़ का खर्च आया है। तय कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। इस खास प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ

12:11 PM: कामगारों से पीएम ने की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड- II (UER-II) के दिल्ली खंड में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी जल्द ही लगभग 11,000 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

11:42 AM: पीएम मोदी के इंतजार में बैठी महिलाएं पीएम मोदी के दिल्ली में होने वाले इस खास कार्यक्रम के लिए महिलाएं सुबह से ही आ गई थीं। कई को छाता लिए पीएम का इंतजार करते देखा जा सकता है।

10:58 AM: द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के उद्घाटन से ये फायदे द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला पैकेज 5.9 किलोमीटर का है, जो शिव मूर्ति चौराहा से द्वारका सेक्टर-21 के RUB तक जाता है। वहीं, दूसरा पैकेज 4.2 किलोमीटर का है, जो दिल्ली-हरियाणा सीमा तक है। दिल्ली सेक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को पूरा करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने मार्च 2024 में किया था। यह एक्सप्रेसवे यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आने वाले बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को जोड़ेगा।

10:54 AM: पीएम मोदी के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल ➤सुबह 11:15 से 11:25 बजे तक: द्वारका एक्सप्रेसवे की जानकारी और कामगारों के साथ पीएम मोदी की बातचीत

➤11:45 से 11:55 बजे तक: अर्बन एक्सटेंशन रोड-II की जानकारी

➤12:00 बजे से 12:25 बजे तक: मुंडका बक्करवाला गांव टोल प्लाजा पर रोड शो