PM Narendra Modi Visit Mini Bengal of delhi CR Park Perform Aarti दिल्ली के ‘मिनी बंगाल’ पहुंचे पीएम मोदी, पूजा पंडाल में की मां दुर्गा की आरती, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPM Narendra Modi Visit Mini Bengal of delhi CR Park Perform Aarti

दिल्ली के ‘मिनी बंगाल’ पहुंचे पीएम मोदी, पूजा पंडाल में की मां दुर्गा की आरती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि को दिल्ली के सीआर पार्क स्थित काली मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा की पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडाल में मां दुर्गा की आरती भी की।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 08:07 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के ‘मिनी बंगाल’ पहुंचे पीएम मोदी, पूजा पंडाल में की मां दुर्गा की आरती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि को दिल्ली के सीआर पार्क स्थित काली मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा की पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडाल में मां दुर्गा की आरती भी की। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पीएम मोदी काली बाड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं।

पीएम मोदी के सीआर पार्क पहुंचने के मद्देनजर ग्रेटर कैलाश-II वेलफेयर एसोसिएशन ने निवासियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसमें उनसे अपील की गई कि वह सीआरपार्क की कुछ खास सड़कों पर जानें से बचें। एडवाइजरी में कहा गया कि यात्रा के दौरान सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध दोपहर 3 बजे से आधी रात तक लागू रहेंगे। इस बीच पीएम मोदी का दुर्गा पूजा के समय सीआर पार्क पहुंचना आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्गा पूजा उत्सव में भाग लेने के लिए गुरुवार रात को कोलकाता पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने उनका स्वागत किया था। अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिन दुर्गोत्सव समिति के पंडाल का उद्घाटन किया। भाजपा पार्षद सजल घोष द्वारा आयोजित इस दुर्गा पूजा पंडाल में 'ऑपरेशन सिंदूर' को दर्शाया गया है।

भाषा से इनपुट