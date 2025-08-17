PM Narendra Modi Slams Former Government In Delhi said dangerous Law for the cleaners जो सिर पर संविधान रखकर नाचते हैं...; दिल्ली में पीएम मोदी का बड़ा हमला, सफाईकर्मियों को लेकर बड़ा दावा, Ncr Hindi News - Hindustan
जो सिर पर संविधान रखकर नाचते हैं...; दिल्ली में पीएम मोदी का बड़ा हमला, सफाईकर्मियों को लेकर बड़ा दावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर को बड़ा तोहफा देते हुए दो बड़ी प्रयोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने पहले की सरकारों पर जोरदार हमला बोला।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:04 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर को बड़ा तोहफा देते हुए दो बड़ी प्रयोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये दो परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) हैं। इस दौरान उन्होंने पहले की सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, जो लोग संविधान सिर पर रखकर नाचते हैं, वही संविधान को कुचलते थे। पीएम मोदी ने इसका उदाहरण देते हुए कहा, आप ये सुनकर सन्न रह जाएंगे। उन्होंने दावा किया है पहले की सरकारों के समय ऐसा प्रावधान था कि अगर सफाई कर्मचारी बिना बताए नहीं आया है तो उसे एक महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं, वो सभी बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। ये जो लोग सर पर संविधान रखकर नाचते हैं, ये संविधान को कैसे कुचलते थे, ये बाबा साहेब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, आज मैं वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, दिल्ली में मेरे सफाईकर्मी भाई-बहन काम करते हैं, उनके लिए यहां एक खतरनाक कानून था। दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी कि यदि को सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता, तो उसे एक महिने के लिए जेल में डाला जा सकता था! आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बना रखे थे। ये मोदी है, जो ऐसे गलत कानूनों को खोज-खोजकर खत्म कर रहा है। और ये अभियान लगातार जारी है।

पिछली सरकारों ने दिल्ली को गड्ढे में गिरा दिया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को किस तरह बर्बाद किया, दिल्ली को एक तरह से गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं कि भाजपा की नई सरकार के लिए लंबे अरसे से बढ़ रही मुसीबतों से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। लेकिन, मुझे भरोसा है कि दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना है, वो मेहनत करके पिछले कई दशकों की समस्याओं से दिल्ली को बाहर निकाल कर रहेंगे।

पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है - सुशासन का विस्तार! इसलिए हम लगातार रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अनेक बड़े-बड़े रिफॉर्म करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी, सबकुछ और आसान हो।

उन्होंने कहा, हमारा प्रयास GST को और आसान बनाने और टौक्स दरों को रिवाइज करने का है।इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मीडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उधमी को होगा, हर व्यापारी-कारोबारी को होगा। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब हमने करके दिखाया है।