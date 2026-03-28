हर 2 मिनट में उड़ान भरेंगे विमान, पीएम मोदी ने बताई जेवर एयरपोर्ट को लेकर क्या है प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण समेत कार्गो हब का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण समेत कार्गो हब का उद्घाटन किया। इस दौरान विकास की नई तस्वीर पेश करते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट से हर दो मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा। पीएम मोदी ने जेवर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, वैश्विक संकट के इस दौर में भी भारत ने अपना तीव्र विकास जारी रखा है।

उन्होंने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पिछले कुछ हफ्तों में पूरी हुई यह चौथी बड़ी परियोजना है। इसी दौरान नोएडा में एक विशाल सेमीकंडक्टर कारखाने का उद्घाटन हुआ। साथ ही, देश की पहली दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल ने रफ्तार पकड़ी और मेरठ मेट्रो का विस्तार हुआ। आज आप सभी के सामने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार के ‘दोहरे इंजन’ वाले प्रयासों का प्रमाण हैं। सेमीकंडक्टर कारखाना भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है, वहीं मेरठ मेट्रो और नमो भारत रेल तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही हैं। यह जेवर हवाई अड्डा पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। यहां से हर 2 मिनट में विमान उड़ान भरेंगे। उन्होंने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले समाजवादी पार्टी नोएडा को अपने फायदे के लिए ‘एटीएम’ की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन भाजपा सरकार के नेतृत्व में नोएडा उत्तर प्रदेश के विकास का इंजन बन रहा है।

पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के महत्व को समझाते हुए कहा, आज हम विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले राज्यों में एक बन गया है।

कई जिलों को मिलेगा लाभ उन्होंने कहा, यह एयरपोर्ट नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, समेत कई जिलों को लाभ देने वाला है। प्रदेश के किसानों, लघु उद्योगों और नौजवानों के लिए अनेक अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, यह विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य हवाई अड्डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार उद्घाटन और शिलान्यास वाली चार बड़ी परियोजनाओं को गिनाते हुए कहा कि कम समय में नोएडा अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्‍य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, "पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था लेकिन आज भाजपा सरकार में वहीं नोएडा प्रदेश के विकास का सशक्‍त इंजन बन रहा है। जेवर का यह हवाई अड्डा डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का बहुत अच्छा उदाहरण है।

उन्‍होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, नोएडा एयरपोर्ट को अटल जी (पूर्व प्रधानमंत्री) की सरकार ने 2003 में मंजूरी दे दी थी लेकिन यह नहीं बना। केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस हवाई अड्डे की नींव तक नहीं पड़ने दी।

विपक्ष पर लगाया फाइलें दबाने का आरोप मोदी ने कहा, 2004 से 2014 तक हवाई अड्डे की फाइलें दबी रही। हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। दो तीन साल सपा ने काम नहीं होने दिया लेकिन जैसे ही दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश में भाजपा-राजग की सरकार बनी तो हवाई अड्डे की नींव पड़ी और अब निर्माण भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर मुख्यमंत्रियों के नोएडा जाने को लेकर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास पर छोड़ दिया गया था और सत्ताधारी यहां आने से डरते थे।

उन्‍होंने उदाहरण के साथ कहा, यहां सपा (समाजवादी पार्टी) की सरकार थी, मेरा नोएडा आने का कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री (अखिलेश यादव) इतने डरे थे कि नोएडा नहीं आये और मुझे भी डरा रहे थे कि अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हो, आप मत आओ। मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसने के साथ ही कहा कि अब यह इलाका (नोएडा) पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है और किसान भाई बहनों को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी जमीने दीं।