समुद्र सामने था, लंका दूर थी, लेकिन संकल्प... PM मोदी ने दशहरा पर सफलता का कौन सा मूलमंत्र बताया?

PM मोदी ने कहा कि संकट कितना भी बड़ा और चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए, अपने संसाधनों पर विश्वास करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भगवान श्रीराम के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित में सभी संस्थाएं और राजनीतिक दल एक साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को मिलकर परास्त करना होगा। पीएम मोदी पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रामलीला ग्राउंड पर आयोजित दशहरा उत्सव में भाग लेने आए थे।

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को जनशक्ति के जरिए जनकल्याण करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में सभी संस्थाओं और राजनीतिक दलों के एक साथ खड़े होने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि देश के दुश्मनों से मिलकर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विजयदशमी केवल त्योहार नहीं, बल्कि भारत की प्राण ऊर्जा है। यह अत्याचार और आतंक के अंत तथा असत्य पर सत्य की विजय का विश्वास दिलाती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने कठिनाइयों के बावजूद सत्य और नीति का रास्ता नहीं छोड़ा और धर्म का पालन करते हुए सत्य की स्थापना की।

यही सफलता का मूल मंत्र है प्रधानमंत्री ने कहा, “प्रभु श्रीराम ने हमें सिखाया कि रास्ते की कठिनाइयां हमारी यात्रा को रोक नहीं सकतीं। समुद्र सामने था, लंका दूर थी, लेकिन संकल्प अडिग था, इसलिए रामजी ने जनता की सामूहिक शक्ति को जगाया, जनभागीदारी को अपना संबल बनाया, उपलब्ध संसाधनों को जोड़ा और असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया। यही सफलता का मूल मंत्र है...”

PM मोदी ने रामराज्य को सुशासन का मानदंड बताते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी को न्याय मिले और सबको समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि सत्ता का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं होना चाहिए। जनता को जनार्दन मानकर गरीबों और वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भगवान राम के जीवन से आत्मनिर्भरता, सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि संकट कितना भी बड़ा और चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए, अपने संसाधनों पर विश्वास करना चाहिए और परिश्रम से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जनभागीदारी के जरिए उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया।

कोई राष्ट्र तभी प्रगति करता है, जब… प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई राष्ट्र तभी प्रगति करता है, जब उसमें आत्मसम्मान का भाव होता है और इसमें उसकी विरासत की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सदियों तक भारत की धरोहरों को लूटकर विदेश ले जाया गया, लेकिन अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में 650 से अधिक प्राचीन मूर्तियां भारत वापस लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने सांस्कृतिक केंद्रों को दुनिया में नई पहचान दिला रहा है। बीते वर्षों में कई स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले साल दीपावली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया।