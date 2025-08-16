PM मोदी कल दिल्ली को देंगे UER-2 की सौगात, इन रास्तों से रहे दूर; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Police Advisory : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रोहिणी में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2 ) का उद्घाटन करेंगे। इसके मद्देनजर यह रास्ता वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस कारण भगवान महावीर रोड, बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रोहिणी में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2 ) का उद्घाटन करेंगे। इसके मद्देनजर यह रास्ता वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस कारण भगवान महावीर रोड, बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वह इन रास्तों से बचकर चलें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। आसपास रहने वाले लोग केएन काटजू मार्ग, रोहिणी जेल मार्ग आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, रिंग रोड से रोहिणी की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

कॉमर्शियल वाहनों को मधुबन चौक, बाहरी रिंग रोड-केएनकाटजू मार्ग क्रॉसिंग, बाहरी रिंग रोड-जेल रोड क्रॉसिंग, दीपाली चौक, जयपुर गोल्डन अस्पताल क्रॉसिंग, महादेव चौक, पंसाली चौक, काली चौक, वजीरपुर डिपो, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, यूईआर-2, बवाना रोड, बरवाला चौक, रोहिणी सेक्टर 35-36 क्रॉसिंग और कबूतर चौक से आगे नहीं जाने दिया जाएगा।

मुकरबा चौक या मधुबन चौक से नांगलोई की ओर जाने वाले यात्री यूईआर-2, मधुबन चौक, भगवान महावीर मार्ग और अन्य संपर्क मार्गों से बचें। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पीरागढ़ी का प्रयोग करें और रोहतक रोड पर दाएं मुड़ें। केवल कार्यक्रम में भाग लेने वालों को ही भगवान महावीर मार्ग पर काली चौक से आगे जाने की अनुमति होगी।

जनता के लिए सलाह • असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्ग चुनें।

• 17.08.2025 को रोहिणी से/तक यात्रा करते समय सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो, को प्राथमिकता दें।

• ट्रैफि पुलिस का सहयोग करें और उनके निर्देशों का पालन करें।

• कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जनता का सहयोग अपेक्षित है।