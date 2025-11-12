Hindustan Hindi News
भूटान से लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली बम धमाकों के घायलों से मिले

भूटान से लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली बम धमाकों के घायलों से मिले

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पचाल पहुंचे हैं। उन्होंने ब्लास्च के बाद घायलों से मिलकर उनकी तबीयत का अपडेट का लिया और बातचीत भी की।

Wed, 12 Nov 2025 03:01 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पचाल पहुंचे हैं। उन्होंने ब्लास्ट के बाद घायलों से मिलकर उनकी तबीयत का अपडेट का लिया और बातचीत भी की। उनके आने की सूचना मिलते ही LNJP अस्पताल के सामने बेरीकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने भारी वाहनों को भी रोका है।

भूटान से वापस आते ही तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद घायलों से मिलने सीधे लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) गए। उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल में अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें घटना और घायलों की स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी। बता दें कि पीएम मोदी आज एक हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं। पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल में करीब 20-25 मिनट तक रहे, इस दौरान उन्होंने घायलों से किसी भी तरह की और सहायता के बारे में भी पूछताछ की।

इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से घायलों से मुलाकातकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि दिल्ली में हुए विस्फोट के दौरान घायल हुए लोगों से मिलने के लिए LNJP अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस साज़िश के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भूटान की धरती से कहा था कि दिल्ली कार विस्फोट के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि इसकी जांच कर रही एजेंसियां मामले की तह तक जाकर दोषियों को न्याय के कटघरे में लाएंगी। उन्होंने कहा था कि मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने हम सभी को गहरा दुःख पहुंचाया है। मैं उन परिवारों के दर्द को समझता हूं, जिन्होंने यह नुकसान सहा है। दुख और समर्थन में पूरा देश उनके साथ एकजुट खड़ा है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं रात भर मामले से जुड़ी सभी एजेंसियों और प्रमुख अधिकारियों के संपर्क में था। चर्चाएं चल रही थीं और जानकारियों को एक साथ जोड़ा जा रहा था।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी एजेंसियां इस साज़िश की तह तक पहुंचेंगी। इसके पीछे के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।"

