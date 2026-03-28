'मैंने सिर्फ पर्दा हटाया, उद्घाटन आप करें’- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PM मोदी की अनोखी अपील
एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी बोले- मैंने सिर्फ पर्दा हटाया है, उद्घाटन आप लोग करें। इसके बाद पीएम मोदी ने सभा में मौजूद लोगों से फ्लैश लाइट जलवाई।
"मैंने सिर्फ पर्दा हटाया है, उद्घाटन आप लोग करें।" जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने जनता से अनोखी अपील की, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ झूम उठी। एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने लोगों से पूछा- "उद्घाटन हो गया? नहीं। अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ पर्दा हटाया है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी मौजूद है, आप सब करें।" इसके बाद वहां मौजूद भीड़ झूम उठी।
फ्लैश लाइट जलवाकर जनता से कराया उद्घाटन
पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा- आप लोग अपना मोबाइल फोन निकालिए और अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाइए। आप लोग खुद इसका उद्घाटन दिया जलाकर करिए। यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आप सबकी अमानत है। ये आपका भविष्य है। इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट दिखाइए। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे लगवाए और पूरा माहौल गूंज उठा।
'विकसित UP, विकसित भारत' अभियान में एक नया अध्याय शुरू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं जहां भी देखता हूं, मुझे उत्साहित और ऊर्जावान युवा नजर आते हैं। ये युवा जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट उनके भविष्य को नई उड़ान देगा। आज हम 'विकसित UP, विकसित भारत' अभियान में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब देश के उन राज्यों में से एक बन गया है, जहां सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मुझे विशेष रूप से खुशी है कि मुझे इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखने और इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला, जिसे मैंने आप सभी के साथ साझा किया। जिस राज्य ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, अब उसकी पहचान इस भव्य हवाई अड्डे से होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपये की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा जिसकी कुल अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपये है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल, कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरे गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा के व्यापक और बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। इसमें सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से लेकर हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जिससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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