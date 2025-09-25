PM Modi to inaugurate UP International Trade Show know all Details ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी ट्रेड शो, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जाने से पहले जरूरी बातें जान लें, Ncr Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और 5 लाख से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 25 Sep 2025 06:18 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 9.30 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट में निवेश, नवाचार और संस्कृति के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम से 16 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे और तैयारियां परखीं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेड शो में रहेंगे। वह सुबह 9.20 पर ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे और 10.50 बजे हेलीकॉप्टर से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री एक्सपो मार्ट में उद्यमियों को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार की एक जिला, एक उत्पाद योजना के पवेलियन में वह कारीगरों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ट्रेड शो में इस बार 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और पांच लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। इस बार रूस बतौर कंट्री पार्टनर सम्मिलित हो रहा है। ट्रेड शो के पिछले दो संस्करणों में 32 सौ करोड़ का कारोबार हुआ था।

आम लोग दोपहर तीन से रात आठ बजे तक जा सकेंगे

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आम लोग दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक जा सकेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय कारोबारियों के लिए रखा गया है।

पंजीकरण अनिवार्य, पास से प्रवेश मिलेगा

ट्रेड शो में जाने के लिए लोगों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, उन्हें पंजीकरण कराकर पास लेना अनिवार्य है। इसके लिए एक्सपो मार्ट के गेट नंबर-11 पर केंद्र बनाया गया है।

गेट नंबर-5 के पास वाहनों की पार्किंग

एक्सपो मार्ट के गेट नंबर-5 के सामने करीब 200 मीटर दूर नासा नाम से आठ हजार वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है। यह भरने पर आसपास के 10 कॉलेज के परिसरों में भी वाहन खड़े हो सकेंगे।

ईवी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा

ट्रेड शो में इलेक्ट्रिक वाहन से आने वाले लोगों के लिए इस बार खास प्रबंध किए गए हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट के सामने शारदा विश्विद्यालय, जीएनआईओटी कॉलेज और सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क के बस स्टैंड के पास ईवी चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए हैं।

रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

आगंतुक भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और थारू लोक परंपराओं के प्रदर्शन के साथ सूफी गायन, कथक नृत्य और संगीत का रोज शाम को आनंद ले सकेंगे। कलाकार दिनेश लाल ‘निरहुआ’, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, प्रतिभा सिंह बघेल समेत अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे।

निशुल्क इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी

  • बॉटनिकल गार्डन के गेट नंबर 4 से सुबह साढ़े 9 बजे एक्सपो मार्ट के लिए रवाना होगी और दोपहर तीन बजे वापस छोड़ने के लिए चलेगी।
  • नोएडा सेक्टर-62 से सुबह साढ़े 9 बजे रवाना होगी और दोपहर तीन बजे वापसी के लिए चलेगी।
  • गौर सिटी मॉल सेक्टर-4 से सुबह साढ़े 9 बजे मिलेगी, दोपहर तीन बजे वापस छोड़ने के लिए चलेगी।
  • जेवर तहसील, रबुपूरा से दोपहर 12 बजे रवाना होगी और शाम साढ़े छह बजे वापसी के लिए मिलेगी।
  • दादरी तहसील के सामने से दोपहर एक बजे मिलेगी, शाम सात बजे वापस छोड़ने के लिए चलेगी।
  • दनकौर सिकंदराबाद बस स्टैंड से दोपहर एक बजे से रवाना होगी, शाम 6.40 बजे वापसी में मिलेगी।