ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी ट्रेड शो, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जाने से पहले जरूरी बातें जान लें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और 5 लाख से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 9.30 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट में निवेश, नवाचार और संस्कृति के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम से 16 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे और तैयारियां परखीं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेड शो में रहेंगे। वह सुबह 9.20 पर ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे और 10.50 बजे हेलीकॉप्टर से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री एक्सपो मार्ट में उद्यमियों को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार की एक जिला, एक उत्पाद योजना के पवेलियन में वह कारीगरों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ट्रेड शो में इस बार 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और पांच लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। इस बार रूस बतौर कंट्री पार्टनर सम्मिलित हो रहा है। ट्रेड शो के पिछले दो संस्करणों में 32 सौ करोड़ का कारोबार हुआ था।

आम लोग दोपहर तीन से रात आठ बजे तक जा सकेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आम लोग दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक जा सकेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय कारोबारियों के लिए रखा गया है।

पंजीकरण अनिवार्य, पास से प्रवेश मिलेगा ट्रेड शो में जाने के लिए लोगों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, उन्हें पंजीकरण कराकर पास लेना अनिवार्य है। इसके लिए एक्सपो मार्ट के गेट नंबर-11 पर केंद्र बनाया गया है।

गेट नंबर-5 के पास वाहनों की पार्किंग एक्सपो मार्ट के गेट नंबर-5 के सामने करीब 200 मीटर दूर नासा नाम से आठ हजार वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है। यह भरने पर आसपास के 10 कॉलेज के परिसरों में भी वाहन खड़े हो सकेंगे।

ईवी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा ट्रेड शो में इलेक्ट्रिक वाहन से आने वाले लोगों के लिए इस बार खास प्रबंध किए गए हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट के सामने शारदा विश्विद्यालय, जीएनआईओटी कॉलेज और सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क के बस स्टैंड के पास ईवी चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए हैं।

रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आगंतुक भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और थारू लोक परंपराओं के प्रदर्शन के साथ सूफी गायन, कथक नृत्य और संगीत का रोज शाम को आनंद ले सकेंगे। कलाकार दिनेश लाल ‘निरहुआ’, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, प्रतिभा सिंह बघेल समेत अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे।