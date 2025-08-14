PM Modi to Inaugurate Key Delhi-NCR Roads, Easing Traffic Woes दिल्ली के तीसरी रिंग रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जानिए, PM मोदी करेंगे उद्घाटन, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के तीसरी रिंग रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जानिए, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी रविवार को UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के तीसरे-चौथे चरण का उद्घाटन करेंगे। ये सड़कें दिल्ली-NCR में ट्रैफिक कम करेंगी और IGI एयरपोर्ट और NH-44 को जोड़ेंगी, जिससे गुरुग्राम, पंजाब, जम्मू-कश्मीर तक का सफर तेज होगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 10:22 AM
दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को और सुगम बनाने वाले दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे के तीसरे और चौथे चरण हैं। यह समारोह रोहिणी में होगा, जहां पीएम दोनों प्रोजेक्ट्स का दौरा भी कर सकते हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में जानिए।

दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम से राहत

NHAI के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, UER-II के चार पैकेज और द्वारका एक्सप्रेसवे के तीसरे और चौथे पैकेज का उद्घाटन दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में गेम-चेंजर साबित होगा। UER-II माहीपालपुर (IGI एयरपोर्ट के पास) से लेकर उत्तर दिल्ली के अलीपुर तक को जोड़ेगा, जो आगे NH-44 से जुड़ता है। वहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जिसमें 5.1 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है, जो IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम को जोड़ेगी।

UER-II: दिल्ली की तीसरी रिंग रोड

UER-II को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने दिल्ली मास्टर प्लान के तहत तीसरी रिंग रोड के रूप में शुरू किया था। इस 75.71 किलोमीटर लंबी सड़क को 6,445 करोड़ रुपये की लागत से पांच पैकेज में विकसित किया गया है। इसमें दिल्ली में 54.21 किलोमीटर और हरियाणा में 21.50 किलोमीटर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को जमीन अधिग्रहण, अतिक्रमण और अन्य बाधाओं के कारण कई सालों तक देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब NHAI ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इसे पूरा किया है।

इस सड़क के शुरू होने से गुरुग्राम, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के लोग NH-44 के रास्ते चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और सोनीपत, पानीपत जैसे शहरों तक तेजी से पहुंच सकेंगे। खास बात यह है कि धौला कुआं और दिल्ली की मौजूदा रिंग रोड की भीड़ से बचकर यात्रा संभव होगी।

द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक आसान सफर

द्वारका एक्सप्रेसवे के तीसरे और चौथे पैकेज में शामिल 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इसकी खासियत है 5.1 किलोमीटर लंबी सुरंग, जो IGI एयरपोर्ट को सीधे इस एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इससे गुरुग्राम और दिल्ली के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगी। इस 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पहले और दूसरे पैकेज, जो हरियाणा में माहीपालपुर से खेरकी दौला (NH-48) तक हैं, मार्च 2024 में पीएम द्वारा पहले ही उद्घाटित किए जा चुके हैं।

NHAI अधिकारियों ने बताया कि दोनों सड़कें उद्घाटन के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की सुरंग को इस हाई-प्रोफाइल इवेंट के लिए नया रंग-रूप दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'प्रधानमंत्री संभवतः पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का दौरा करेंगे और फिर UER-II के रास्ते रोहिणी पहुंचेंगे, जहां उद्घाटन समारोह होगा।'