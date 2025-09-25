UP International Trade Show

UP International Trade Show LIVE: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) शुरू हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। कल सीएम योगी ने इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। यह ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 75 से अधिक देशों के 2,400 से ज्यादा प्रदर्शक, 1.25 लाख B2B विजिटर्स और 4.5 लाख B2C विजिटर्स हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नोएडा में कई रास्तों को डायवर्ट भी किया गया है। यूपी ट्रेड शो से जुड़े बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

25 Sept 2025, 08:51:21 AM IST UP Trade Show LIVE: मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित अधिकारियों ने बताया कि नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास 25 से 29 सितंबर तक सुबह 7 से रात 11 बजे तक हल्के, मध्यम व भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान ये सभी वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल होकर होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

25 Sept 2025, 08:11:07 AM IST UP International Trade Show 3.0: सुरक्षा के लिए एक्सपो मार्ट को सात जोन में बांटा गया इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्सपो मार्ट को चारों तरफ से छावनी में तब्दील किया गया है। एसपीजी और पुलिस बल के अलावा पीएसी और आरआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के मुताबिक एक्सपो मार्ट और उसके आसपास पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। एक्सपो मार्ट को सात जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। डीसीपी लेवल के अधिकारी जोन व एसीपी स्तर के अधिकारी सेक्टर के प्रभारी बनाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जीबीयू से सड़क मार्ग के जरिए एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। इस रूट पर जगह-जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की है।

25 Sept 2025, 07:56:10 AM IST UP International Trade Show 3.0: ट्रेड शो के उद्घाटन से पहले सीएम योगी का ट्वीट यूपी ट्रेड शो के उद्घाटन से पहले सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा, Global Business Potential को बढ़ावा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में आज से ग्रेटर नोएडा में UP International Trade Show 3.0 का शुभारंभ होने जा रहा है। 'नया उत्तर प्रदेश' एक बार पुनः प्रदेश के प्रोडक्ट, पोटेंशियल के साथ ही Innovation, Research & Development को वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु तैयार है। पूर्ण विश्वास है कि 25 से 29 सितम्बर तक होने वाला यह Trade Show उद्यम एवं उद्यमिता को नई गति देने के साथ ही 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प की सिद्धि में सहायक होगा।