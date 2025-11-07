PM ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने पर आज दिल्ली में करेंगे ये 2 काम
संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने पर सालभर चलने वाले स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने पर सालभर चलने वाले स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। यह कार्यक्रम आज सुबह लगभग 9:30 बजे शुरू होगा।
पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर लिखा, ''कल 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदेमातरम् गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह वो प्रेरक आह्वान है, जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली में एक समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। यहां एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। वंदेमातरम् का सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा!''
प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचित किए जाने के वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है, जो इस कालातीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होगा। इस राष्ट्रीय गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और सदा ही राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का अलख जगाता रहा है।
समारोह में मुख्य कार्यक्रम के साथ ही समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर सुबह लगभग 9 बजकर 50 मिनट पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा।
इस साल ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं। श्री बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अक्षय नवमी के पावन अवसर पर, 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए इस गीत ने भारत की एकता और आत्मगौरव की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। यह गीत जल्द ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक चिरस्थायी प्रतीक बन गया।