वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी राग; PM मोदी ने कैसे ट्रंप को दे दिया टैरिफ पर जवाब

जनमाष्टमी के अगले दिन पीएम मोदी ने आज दिल्लीवालों को दो तोहफे दिए। पीएम ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। नाम लिए बगैर उन्होंने ट्रंप को मंच से संदेश दे दिया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के बहाने देशवासियों को उनका साथ देने की अपील की। पीएम ने कहा कि आप लोग भारत में रहकर भारत का ही प्रोडक्ट खरीदें।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लोगों ने 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ खादी को अपनाया। हमारा 'मेड इन इंडिया' UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। पीएम ने आगे कहा कि आप लोग वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए।

मोबाइल मैन्यूपैक्चरिंग का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि देश ने 'मेड इन इंडिया' फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले, हम अपनी जरूरत के ज़्यादातर फोन आयात करते थे। आज अधिकांश भारतीय 'मेड इन इंडिया' फोन का उपयोग करते हैं। हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बनाते हैं, और हम उनका निर्यात भी करते हैं। हमारा 'मेड इन इंडिया' UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है।

दरअसल पीएम मोदी पर विपक्ष आरोप लगाता आया है कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप की मध्यस्थता,टैरिफ की कड़वी गोली पर कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री तो ट्रंप का नाम भी लेने से डरते हैं। पीएम ने संसद से यह क्लियर किया था कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की थी। टैरिफ वॉर के बीच भी पीएम ने ट्रंप का नाम लिए बगैर स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल की वकालत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यही दोहराया कि अगर आप देश में हैं तो देश में ही बनें सामान लें।