PM मोदी ने दिवंगत BJP नेता विजय मल्होत्रा को घर जाकर दी पुष्पांजलि, परिवार को बंधाया ढांढस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन की खबर मिलने के बाद उनके घर जाकर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम ने उनके परिवारजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कल दिल्ली भाजपा के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर मंच से एक सभा को संबोधित करते हुए विजय कुमार मल्होत्रा के जनसंघ के सफर से लेकर दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष बनने तक के उनके कार्यकाल का भी जिक्र किया था।

बता दें कि मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में मंगलवार सुबह दिल्ली एम्स निधन हो गया, उनका पिछले कुछ दिनों से वहां इलाज चल रहा था।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पुरानी फोटो शेयर कर उन्हें याद किया था। मोदी ने 'एक्स' पर लिखा,‘‘जीवनपर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे, जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। संसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वे सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ॐ शांति!''

जेपी नड्डा और रेखा गुप्ता ने भी दी अंतिम श्रद्धांजलि इसके अलावा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मल्होत्रा के घर जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रेखा गुप्ता ने भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर शोक जताते हुए इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। रेखा गुप्ता ने कहा "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकर्ताओं के अभिभावक और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूर्णीय क्षति है। जनसंघ के दौर से लेकर भाजपा की स्थापना तक उनका जीवन राष्ट्रनिष्ठा, संगठन कौशल और अनुशासन का जीता-जागता उदाहरण रहा। दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन की नींव को मजबूत किया और असंख्य कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। उनका जाना भाजपा परिवार और सामाजिक जीवन, दोनों के लिए ही एक गहरी शून्यता छोड़ गया है।