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कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात हुई..., विपक्षी दलों से एक विनती भी; पीएम मोदी ने क्या बताया?

Mar 28, 2026 01:38 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने इजरायल-ईरान युद्ध से पैदा हुए संकटों पर विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए बताया कि कल मेरी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी चर्चा हुई है। इसके साथ ही कोरोना महामारी का जिक्र भी किया।

कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात हुई..., विपक्षी दलों से एक विनती भी; पीएम मोदी ने क्या बताया?

जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने इजरायल-ईरान युद्ध से पैदा हुए संकटों पर विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए बताया कि कल मेरी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी चर्चा हुई है। इसके साथ ही कोरोना महामारी का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुए संकट के समय अफवाहें फैलाने वालों पर भी निशाना साधा।

देश के सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी चर्चा हुई

पीएम मोदी ने कहा- अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों से सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा- बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी से फिर कहूंगा- हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ और मिल-जुलकर इस संकट से निपटना है।

ये भी पढ़ें:मैंने सिर्फ पर्दा हटाया, उद्घाटन आप करें- नोएडा एयरपोर्ट पर PM मोदी की खास अपील

पीएम मोदी ने विपक्षी दलों से क्या विनती की

पीएम मोदी बोले, ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है। यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से विनतीपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक है। जो भारत के हक में है, जो भारतीयों के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है।

कोरोना महामारी का जिक्र करके क्या बोले पीएम

इसके बाद पीएम मोदी ने देश की व राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। इसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाईं, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो- परिणाम क्या हुआ- जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया। ठुकरा दिया।

यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानिए अन्य बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपये की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट चार चरणों में पूरा होगा जिसकी कुल अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपये है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल, कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरे गौतमबुद्ध नगर में सुरक्षा के व्यापक और बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। इसमें सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से लेकर हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।

जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जिससे जेवर उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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