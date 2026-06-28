पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी बोलीं- इस अहम मोड़ पर भारत का नेतृत्व करने के लिए पीएम मोदी सही व्यक्ति

नरेंद्र मोदी देख एक मजबूत और स्थिर सरकार देने में कामयाब रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है, खासकर आज के हालात में जब हम दुनिया भर में भू-राजनीतिक अनिश्चितता देख रहे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहुत ही अहम मोड़ पर भारत का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में फैली भू-राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल में भारत के लिए एक स्थिर सरकार के महत्व पर भी जोर दिया।

अपने लेख के बारे में बात करते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, 'मैंने एक लेख लिखा था जो कई हिंदी और क्षेत्रीय अखबारों में छपा था। उसमें मैंने 2014 के चुनाव और नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपने पिता की कही एक बात साझा की थी। लोकसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी नए चेहरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था।'

कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने बहुत अनोखी बात की थी शर्मिष्ठा ने कहा कि ‘2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश करना एक बहुत ही अनोखी बात थी। वरना, अगर आप कांग्रेस के अंदर भी देखें, तो चुनाव से पहले हमेशा यह मान लिया जाता है, खासकर अगर चुनाव पिछली सरकार के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जा रहा हो, तो हमेशा यही माना जाता है कि वही व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री बनेगा।’

'लोगों ने भाजपा से ज्यादा पीएम मोदी को चुना था' आगे शर्मिष्ठा ने कहा, 'लेकिन इस मामले में मोदी का चेहरा नया था, और उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया था, इसलिए चुनाव परिणामों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे लोगों ने सिर्फ भाजपा या नरेंद्र मोदी की पार्टी को नहीं, बल्कि भारत का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना था। तो यह एक बहुत ही अनोखी बात थी। यह बात मेरे पिता ने कही थी।'

'भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था ऐसा' शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आगे कहा, 'और यह भी अभूतपूर्व बात थी कि पहली बार लोकसभा सांसद बनने वाले नरेंद्र मोदी जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहचान भी बनाई थी और अपने आस-पास एक खास छवि बनाई थी। लेकिन साल 2014 उनका पहला लोकसभा चुनाव था। तो भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ था कि पहली बार सांसद बना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर संसद भवन में प्रवेश कर रहा हो। तो यह काफी अनोखा था।'

मेरे पिता ने मोदी से कहा था- यह जनादेश का अपमान चुनाव नतीजों के बाद अपने पिता की प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी मेरे पिता से मिलने आए, तो मेरे पिता ने उनसे कहा कि यह जनादेश सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके लिए भी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी है।'

‘पीएम एक मजूबत और स्थिर सरकार देने में कामयाब रहे’ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर बात करते हुए मुखर्जी ने कहा, 'मोदी एक मजबूत और स्थिर सरकार देने में कामयाब रहे हैं, और मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, खासकर आज के दौर में जब हम दुनिया भर में भू-राजनीतिक अनिश्चितता देख रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक मज़बूत और स्थिर केंद्र सरकार और मजबूत नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि श्री मोदी भारत का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं, खासकर विश्व राजनीति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बहुत ही अहम मोड़ पर।'

मोदी आजाद भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक शर्मिष्ठा ने नरेंद्र मोदी को आजाद भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक बताया, जो उनके अनुसार एक स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, ‘चाहे पंडित नेहरू हों, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह हों, आपको सबको एक दूर के नजरिए से देखना होगा। हर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र-निर्माण के काम में योगदान दिया है। इसलिए मेरे मन में, इस बात की कोई होड़ नहीं है कि किसने क्या किया। कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी सरकार पूर्ण नहीं है। लेकिन हर कोई अपनी कोशिश में ईमानदार रहा है, और हर किसी ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।’

सरकार की आलोचना करने का काम विपक्ष का आगे उन्होंने कहा, 'सरकार की आलोचना करना विपक्ष का काम है और यह सही भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सही मूल्यांकन कुछ समय बाद, दूर से ही हो पाता है। इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वे शायद आजाद भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, जो एक मजबूत और स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं।'

सहयोगी दल छोटी-छोटी बातों पर धमकाते रहते हैं पिछली गठबंधन सरकारों से तुलना करते हुए मुखर्जी ने कहा, 'UPA-1 और UPA-2 के दौरान, हमने देखा है कि गठबंधन की राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। समस्या यह है कि गठबंधन के सहयोगी दल लगातार, एक तरह से, सरकार को धमकाते रहते हैं। और आप कोई कड़े नीतिगत कदम नहीं उठा पाते।'

पिता ने डायरी में पीएम इंदिरा गांधी से की थी तुलना

मुखर्जी ने आगे बताते हुए कहा, 'मेरे पिता ने अपनी डायरी में लिखा था कि इंदिरा गांधी के बाद, वे (पीएम मोदी) ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोगों की नब्ज को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। और मुझे याद है कि यह बात जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ केॉ संदर्भ में लिखी गई थी। और मोदी जी ने दिवाली मनाई थी- मुझे लगता है, पहले सियाचिन में और फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ... और दूसरी बात, उन्होंने इस बात की बहुत तारीफ की थी कि कैसे मोदी जी ने विदेश नीति की बारीकियों को बहुत तेजी से समझा।'