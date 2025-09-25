किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं; पीएम मोदी का इशारों में राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश

पीएम ने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। मोदी ने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर तमाम बाधाओं और अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की वृद्धि आकर्षक है। बाधाएं हमें रोकती नहीं हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम नई दिशाएं खोजते हैं।

ग्रेटर नोएडा में आज शुरू हुए यूपी इंटरनेशन ट्रेड शो में पीएम मोदी ने फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति को इशारों में संदेश दिया है। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब भारत को किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं है। उन्होंने एक और जरूरी बात कही कि दूसरों पर निर्भर रहने से ज्यादा लाचार और कुछ नहीं हो सकता। बता दें कि इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया फैसलों ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 50 फीसदी टैरिफ के बाद एच-1बी वीजा की फीस बढ़ोतरी ने भारत के व्यापारियों और छात्रों को टेंशन दे दी है।

यूपी इंटरनेशन ट्रेड शो में बोलते हुए पीएम ने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। मोदी ने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर तमाम बाधाओं और अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की वृद्धि आकर्षक है। बाधाएं हमें रोकती नहीं हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम नई दिशाएं खोजते हैं। इन सभी बाधाओं के बीच, भारत आने वाले दशकों के लिए अपनी नींव को मजबूत कर रहा है। हमारा संकल्प और मंत्र 'आत्मनिर्भर भारत' है। दूसरों पर निर्भर रहने से ज्यादाचार कुछ नहीं हो सकता। कोई देश जितना ज्या दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी वृद्धि उतनी ही ज्यादा खतरे में रहेगी