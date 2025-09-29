हर दुकान पर लगना चाहिए बोर्ड, PM मोदी ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को दी कौन सी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्कर्ताओं को खास जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा है कि उन्हें जागरूक रहने की जरूरत हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्कर्ताओं को खास जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा है कि उन्हें जागरूक रहने की जरूरत हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में मिनी इंडिया बसता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, गर्व से कहो यह स्वदेशी हो का बोर्ड हर दुकान पर लगना चाहिए। यह दायित्व भाजपा कार्यकर्ताओं का है।

पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि -जीएसटी का फायदा सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। जीएसटी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2014 से पहले अगर एक सामान्य परिवार अपनी रोज की जरूरतों पर साल में 1 लाख रुपए अगर खर्च करता था तो उसे करीब 25 हजार रुपए टैक्स देना पड़ता था।

उन्होंने कहा, हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद एक लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5-6 हजार रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी इन दोनों को मिला लें तो हर साल देशवासियों के करीब ढाई लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है।