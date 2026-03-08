PM Modi Delhi Metro LIVE: मोदी दिल्ली को देंगे मेट्रो का ‘महातोहफा’, कई इलाकों की होगी बल्ले-बल्ले
PM Modi Delhi Metro LIVE : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की 30 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात देने जा रहे हैं। इसके लिए बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम आजोजित किया जा रहा है, जहां से पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन और फेज-5ए के 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सरोजिनी नगर स्थित जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) टाइप-5 क्वार्टर का भी लोकार्पण करेंगे।
पीएम मोदी आज पिंक एवं मैजेंटा मेट्रो लाइन के नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसमें पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मौजपुर और मैजेंटा लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक का कॉरिडोर शामिल हैं। पिंक लाइन की कुल लंबाई 71.56 किलोमीटर हो जाएगी और यह एक रिंग (सर्कल) के रूप में परिचालित होने लगेगी। यह देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है, जिस पर उद्घाटन के बाद कुल 46 मेट्रो स्टेशन होंगे। वहीं, मैजेंटा लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क का उद्घाटन होगा। पिंक लाइन पर अभी मजलिस पार्क से चलकर शिव विहार तक मेट्रो जाती है। इस लाइन का विस्तार कर मजलिस पार्क से माैजपुर तक किया गया है।
PM मोदी रैली LIVE UPDATES
- दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इन दोनों काॅरिडोर पर मेट्रो के परिचालन से लोगों को सहूलयित होगी। दोनो मेट्रो काॅरिडोर से आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र जुड़ेंगे। इससे लोगों को सहूलियत होगी।
- मेट्रो की इन परियोजनाओं से दिल्ली की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। साथ ही यात्रा अधिक तेज, सुगम और सुरक्षित बनेगी, ट्रैफिक व प्रदूषण में कमी आएगी और लाखों यात्रियों को आधुनिक व विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी।
- मेट्रो फेज-IV के तहत दो नए कॉरिडोर दिल्लीवासियों को समर्पित किए जाएंगे
- मजलिस पार्क – मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) 12.3 किमी | 8 नए स्टेशन
- दीपाली चौक – मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) 9.92 किमी | 7 नए स्टेशन
- मेट्रो फेज-V(A) के तहत 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा
- RK आश्रम मार्ग – इंद्रप्रस्थ (सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर)
- एरोसिटी – IGD टर्मिनल-1
- तुगलकाबाद – कालिंदी कुंज