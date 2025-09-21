भारत-पाकिस्तान मैच की वजह से…PM मोदी के संबोधन पर क्या बोली AAP

दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर घोषणा की वह ना तो नई थी और न ही प्रभावशाली।

दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर घोषणा की वह ना तो नई थी और न ही प्रभावशाली। उन्होंने दावा कि कि उनके भाषण का समय 8 बजे से बदलकर पांच बजे किया गया और वो भी इसलिए क्योंकि 8 बजे भारत-पाकिस्तान के बीच मेच खेला जाना है।

एएनआई से बात करते हुए, सौरभ भारद्वाज ने कहा, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एच-1बी विजा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन जीएसटी की खबर बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी के ज्यादातर देर शाम राष्ट्र को संबोधित करने का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पहले रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते थे, लेकिन आज समय शाम 5 बजे था, शायद इसलिए क्योंकि आज रात 8 बजे भारत बनाम पाकिस्तान मैच है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में सोमवार से शुरू होने वाले जीएसटी रिफॉर्म को आत्मनिभर्रता और विकसित भारत की दिशा में बड़ा और महत्वूपर्ण कदम बताते हुए कहा था कि इससे त्यौहारों के मौसम में देश भर में बचत पर्व की शुरूआत होने जा रही है। मोदी ने सभी राज्यों का आह्वान किया कि वे पूरी ऊर्जा के साथ स्वदेशी और आत्मनिभर्रता के महत्वाकांक्षी अभियान से जुड़कर विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को आत्मनिभर्रता की और आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की सीढी बताते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी।