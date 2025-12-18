PM ओमान में, LoP जर्मनी में और देश की राजधानी...; दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर केजरीवाल का तंज

संक्षेप: एक तरफ देश की राजधानी जहां लगातार भयानक प्रदूषण का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम व लोकसभा के नेता विपक्ष विदेश दौरों पर गए हुए हैं। केजरीवाल ने यह पोस्ट उस वक्त की, जब दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को चर्चा होने वाली थी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ चुके हालात को लेकर चिंता जताई है, साथ ही इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन पर तंज कसा है। केजरीवाल ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दोनों नेताओं पर यह तंज कसा और इस वक्त उनके विदेश में होने पर सवाल उठाए। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10 साल तक जब हमारी सरकार थी तो कभी इतना प्रदूषण नहीं देखा था, साथ ही उन्होंने स्थानीय भाजपा सरकार पर मॉनिटरिंग मीटर्स के आसपास पानी छिड़ककर AQI तक मैनेज करने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केजरीवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'प्रधान मंत्री ओमान में, नेता विपक्ष जर्मनी में, देश की राजधानी प्रदूषण में…'। दरअसल केजरीवाल ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक तरफ देश की राजधानी जहां लगातार भयानक प्रदूषण का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम व लोकसभा के नेता विपक्ष विदेश दौरों पर गए हुए हैं।

'भाजपा सरकार AQI तक मैनेज कर रही' इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘10 साल दिल्ली में हमारी सरकार रही, कभी इतना भयानक प्रदूषण नहीं देखा, फिर भी हमने कड़े कदम उठाए। आज हाल ये है कि BJP सरकार ऑफ़िशियल AQI तक मैनेज करने में लगी है। जिस देश की राजधानी गैस चैंबर बन जाए और प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई सरोकार ही न हो, वहां साफ़ हवा कैसे मिलेगी?’

केजरीवाल ने यह पोस्ट उस वक्त की, जब दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को चर्चा होने वाली थी। हालांकि VB G राम G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) संशोधन बिल पास होने के दौरान हुए हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके चलते अब यह चर्चा आज नहीं हो पाई और अब इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों के ही विदेश में होने की वजह से वह इस चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

उधर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह पिछले एक दशक में बुनियादी नागरिक कार्यों को भी पूरा करने में विफल रही, जिससे मौजूदा प्रशासन को कूड़े के पहाड़ों और टूटी सड़कों से लेकर प्रदूषण और यमुना की सफाई जैसे लंबित मुद्दों का समाधान करना पड़ रहा है। वर्मा ने कहा कि यदि पहले एक भी ठोस काम किया गया होता तो आज शहर को यह स्थिति नहीं झेलनी पड़ती।

एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण का हल एक दिन में संभव नहीं है क्योंकि यह एक पुरानी समस्या है, जिसके लिए निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है।

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा उधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की भीषण समस्या का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा मिशन शुरू करने की मांग की गई। कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने सभापति की अनुमति से उठाए जाने वाले मामलों के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण लोगों के शरीर पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें कैंसर जैसे गंभीर रोग हो रहे हैं।