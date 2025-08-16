PM inaugurate Delhi section of Dwarka Expressway and UE Road-II project in NCR Sunday PM देंगे दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, रविवार को करेंगे बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन; जाम व प्रदूषण से मिलेगी राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
PM inaugurate Delhi section of Dwarka Expressway and UE Road-II project in NCR Sunday

PM देंगे दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, रविवार को करेंगे बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन; जाम व प्रदूषण से मिलेगी राहत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'राजधानी दिल्ली के लिए तेज, आसान और सुरक्षित सफर सुनिश्चित होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारका एक्सप्रेस-वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का लोकार्पण करेंगे।'

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 08:19 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व उससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली दो बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस-वे का दिल्ली सेक्शन है और दूसरा प्रोजेक्ट अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) है। इन योजनाओं से ना केवल दिल्लीवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी बल्कि उनका सफर भी आसान व सुगम होगा। इन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि ये दोनों योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई हैं और इनका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात में कमी लाना है।

इनमें से द्वारका एक्सप्रेस-वे का दिल्ली सेक्शन लगभग 10.1 किलोमीटर लंबा है और यह करीब 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह सेक्शन यशोभूमि, DMRC ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल यानी बहुआयामी कनेक्टिविटी देगा।

इसके अलावा पीएम शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 5,580 करोड़ रुपए है। इस सड़क के कारण अलीपुर से दिचांव कलां खंड के साथ-साथ बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्ग तो मिलेंगे ही साथ ही इससे दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड तथा मुकरबा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर भी यातायात सुगम हो जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'राजधानी दिल्ली के लिए तेज, आसान और सुरक्षित सफर सुनिश्चित! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रविवार, 17 अगस्त 2025 को द्वारका एक्सप्रेस-वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (UER-2) का लोकार्पण करेंगे।'

उधर उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इन दोनों प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'राजधानी दिल्ली के लिए तेज, आसान और सुरक्षित सफर सुनिश्चित! कल रविवार, 17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी करेंगे द्वारका एक्सप्रेस-वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) का लोकार्पण। दिल्लीवासियों को मिलेगा जाम और प्रदूषण से राहत, सफर होगा और सुगम।'

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा था, ‘देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस-वे UER-II अब तैयार है! 17 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन करेंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 29 किमी लंबा UER-II एक्सप्रेस-वे दिल्ली को जाम और प्रदूषण से राहत देने के साथ, एक हरित, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। दिल्ली, बधाई हो! आपके सपनों को उड़ान मिलने जा रही है।’