PM देंगे दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, रविवार को करेंगे बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन; जाम व प्रदूषण से मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व उससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली दो बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस-वे का दिल्ली सेक्शन है और दूसरा प्रोजेक्ट अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) है। इन योजनाओं से ना केवल दिल्लीवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी बल्कि उनका सफर भी आसान व सुगम होगा। इन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि ये दोनों योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई हैं और इनका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात में कमी लाना है।

इनमें से द्वारका एक्सप्रेस-वे का दिल्ली सेक्शन लगभग 10.1 किलोमीटर लंबा है और यह करीब 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह सेक्शन यशोभूमि, DMRC ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल यानी बहुआयामी कनेक्टिविटी देगा।

इसके अलावा पीएम शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 5,580 करोड़ रुपए है। इस सड़क के कारण अलीपुर से दिचांव कलां खंड के साथ-साथ बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्ग तो मिलेंगे ही साथ ही इससे दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड तथा मुकरबा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर भी यातायात सुगम हो जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'राजधानी दिल्ली के लिए तेज, आसान और सुरक्षित सफर सुनिश्चित! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रविवार, 17 अगस्त 2025 को द्वारका एक्सप्रेस-वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (UER-2) का लोकार्पण करेंगे।'

