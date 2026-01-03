प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट आवंटियों का 6 साल का इंतजार खत्म, ये काम हो गया शुरू
गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) में पिछले छह साल से फ्लैट आवंटियों का इंतजार खत्म हो गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह से इन्हें कब्जा पत्र दिया जाएगा।
गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत जीडीए के पांच प्रोजेक्ट हैं। इनमें 3,496 फ्लैट बने हैं। प्राधिकरण का वर्ष 2018 में सबसे पहला प्रोजेक्ट मधुबन बापूधाम में शुरू हुआ था, जिसमें 856 फ्लैट बने हैं। करीब 5 साल पूर्व ही ड्रॉ के जरिये आवंटी चयनित हुए थे। इनमें से 548 आवंटियों ने अपनी सभी किस्त जमा करा दीं। अब इन्हीं आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा मिल रहा है। साथ ही आवंटियों से रुकी हुई किस्त जमा कराने को भी कहा जा रहा है, ताकि उन्हें फ्लैट देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मधुबन बापूधाम का प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके आवंटियों को प्राधिकरण कर्मचारी फोन से संपर्क कर रजिस्ट्री कराने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
दस्तावेज लेकर पहुंच रहे लोग
फोन आने के बाद आवंटी भी अपने आवेदन पत्र की रसीद, किस्त जमा की रसीद और पहचान पत्र के साथ प्राधिकरण पहुंच रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि अब तक 50 आवंटियों ने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज मुहैया कराए हैं, जिनकी एक हफ्ते के भीतर रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री होते ही प्राधिकरण की तरफ से इन आवंटियों को कब्जा पत्र जारी कर दिया जाएगा।
शिविर लगाकर कब्जा पत्र देंगे
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि सर्वप्रथम मधुबन बापूधाम के करीब 10 से 15 फ्लैट आवंटियों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। फिर योजना में ही शिविर लगाकर सभी आवंटियों को कब्जा पत्र दिया जाएगा, ताकि अन्य आवंटी भी जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा कर कब्जा पत्र ले सकें।
प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ''प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट आवंटियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्री होते ही आवंटियों को फ्लैट का कब्जा पत्र दे दिया जाएगा।''