प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट आवंटियों का 6 साल का इंतजार खत्म, ये काम हो गया शुरू

संक्षेप:

PM Awas Yojana : गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले छह साल से फ्लैट आवंटियों का इंतजार खत्म हो गया है। जीडीए ने फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह से इन्हें कब्जा पत्र दिया जाएगा। 

Jan 03, 2026 08:26 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) में पिछले छह साल से फ्लैट आवंटियों का इंतजार खत्म हो गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह से इन्हें कब्जा पत्र दिया जाएगा।

गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत जीडीए के पांच प्रोजेक्ट हैं। इनमें 3,496 फ्लैट बने हैं। प्राधिकरण का वर्ष 2018 में सबसे पहला प्रोजेक्ट मधुबन बापूधाम में शुरू हुआ था, जिसमें 856 फ्लैट बने हैं। करीब 5 साल पूर्व ही ड्रॉ के जरिये आवंटी चयनित हुए थे। इनमें से 548 आवंटियों ने अपनी सभी किस्त जमा करा दीं। अब इन्हीं आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा मिल रहा है। साथ ही आवंटियों से रुकी हुई किस्त जमा कराने को भी कहा जा रहा है, ताकि उन्हें फ्लैट देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मधुबन बापूधाम का प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके आवंटियों को प्राधिकरण कर्मचारी फोन से संपर्क कर रजिस्ट्री कराने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

दस्तावेज लेकर पहुंच रहे लोग

फोन आने के बाद आवंटी भी अपने आवेदन पत्र की रसीद, किस्त जमा की रसीद और पहचान पत्र के साथ प्राधिकरण पहुंच रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि अब तक 50 आवंटियों ने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज मुहैया कराए हैं, जिनकी एक हफ्ते के भीतर रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री होते ही प्राधिकरण की तरफ से इन आवंटियों को कब्जा पत्र जारी कर दिया जाएगा।

शिविर लगाकर कब्जा पत्र देंगे

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि सर्वप्रथम मधुबन बापूधाम के करीब 10 से 15 फ्लैट आवंटियों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। फिर योजना में ही शिविर लगाकर सभी आवंटियों को कब्जा पत्र दिया जाएगा, ताकि अन्य आवंटी भी जल्द से जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा कर कब्जा पत्र ले सकें।

प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ''प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट आवंटियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्री होते ही आवंटियों को फ्लैट का कब्जा पत्र दे दिया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
