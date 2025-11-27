Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspm awas yojana gda flat registry possession allottees december
गुड न्यूज! गाजियाबाद में अगले महीने मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट

गुड न्यूज! गाजियाबाद में अगले महीने मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट

संक्षेप:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मधुबन बापूधाम में तैयार 856 फ्लैटों के आवंटियों को बड़ी राहत देने जा रहा है, दिसंबर के पहले हफ्ते से ही फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करने की योजना है, जिसके साथ ही आवंटियों को अपने आशियाने पर कब्जा भी मिल जाएगा।

Thu, 27 Nov 2025 07:42 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा देने की तैयारी की जा रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते से आवंटियों के नाम फ्लैट की रजिस्ट्री करने की योजना है। इसके साथ ही आवंटियों को फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ उस पर कब्जा भी दे दिया जाएगा, ताकि वह अपने आशियाने में जाकर रह सकें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जीडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्ष 2018 में मधुबन बापूधाम योजना में पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें कुल 856 फ्लैट बनाने थे, जिन्हें 2020 तक पूरा करना था। इसका ड्रॉ भी करीब पांच साल पहले निकाल दिया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने के कारण आवंटियों को अब तक फ्लैटों पर कब्जा नहीं दिया जा सका।

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि सभी फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन अन्य विभागों ने प्रोजेक्ट में अपना काम नहीं किया था। जल निगम को पानी और सीवरेज लाइन डालने का काम करना था, जबकि यूपी राज्य पावर कॉरपोरेशन को बाहरी विद्युतीकरण का कार्य और लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण करनी थी। ऐसे में अब प्राधिकरण इन सभी कार्यों को करा रहा है । जीडीए दिसंबर के पहले हफ्ते से फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रहा है।

जीडीए के पांच प्रोजेक्ट चल रहे

जीडीए की इस योजना के तहत पांच प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें कुल 3,496 फ्लैट तैयार कराए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मधुबन बापूधाम योजना में 856, डासना में 432, प्रताव विहार में 1,200, नूरनगर में 480 और निवाड़ी में 528 फ्लैट तैयार हो रहे हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Ghaziabad News PM Awas Yojana
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।